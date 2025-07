Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Tornate in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni, le Azzurre di Soncin affrontano l'Inghilterra martedì alle 21 a Ginevra. Si va verso la conferma dell'undici che ha battuto la Norvegia: ecco il tridente con Cantore e Bonansea insieme alla scatenata Girelli. Titolari Severini e Di Guglielmo. Le inglesi potrebbero schierare la stessa formazione per la quarta partita di fila: Hemp, Russo e James in attacco

