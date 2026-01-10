Cielo viola sopra Birmingham: sembra l'aurora boreale ma non lo è. Le foto e il motivo
Nella serata di venerdì gli abitanti di Birmingham hanno alzato gli occhi al cielo e assistito a qualcosa di davvero strano: tutto era diventato rosa, quasi un'aurora boreale spostatasi di miglia e miglia. In realtà il motivo è ancora più semplice e c'entra col calcio: erano le "glow lights" dello stadio del Birmingham, una tecnologia per proteggere l'erba del campo durante la tempesta Goretti
- Immaginate alzare gli occhi al cielo e di vedere tutto… rosa. O viola, dipende dalla sfumature. Nessuna allucinazione, strano tramonto, un'insolita aurora boreale e nemmeno un'invasione aliena. Come spesso capita nelle nostre vite il motivo era semplicemente… il calcio.
- Durante la "tempesta Goretti" che ha investito anche le West Midlands con forti nevicate, il cielo si è colorato di viola a causa delle particolari luci a led usate per curare l'erba dello stadio di casa del Birmingham. È una tecnologia che aiuta il manto a crescere e a guarire, a maggior ragione viste le difficili condizioni meteo.
- Il Birmingham gioca in Championship, la B inglese, e in questo weekend è impegnato in trasferta sul campo del Cambridge United in FA Cup. Tornerà a giocare nel suo stadio di casa — il St. Andrew's — soltanto a fine mese, complici un paio di trasferte di fila in calendario in campionato. Ecco perché la cura del terreno, durante la tempesta, era più importante che mai.
- Sì, ma perché anche il cielo era viola? Il presentatore meteo della BBC Simon King ha spiegato come la densa copertura delle nuvole, unita alla neve caduta, possono rendere il cielo molto più riflettente. Da qui il rosa/viola del campo che è volato fin sopra le teste degli abitanti della città.