Cielo viola sopra Birmingham: sembra l'aurora boreale ma non lo è. Le foto e il motivo

Nella serata di venerdì gli abitanti di Birmingham hanno alzato gli occhi al cielo e assistito a qualcosa di davvero strano: tutto era diventato rosa, quasi un'aurora boreale spostatasi di miglia e miglia. In realtà il motivo è ancora più semplice e c'entra col calcio: erano le "glow lights" dello stadio del Birmingham, una tecnologia per proteggere l'erba del campo durante la tempesta Goretti

