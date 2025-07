L'Italia ha sfiorato la finale, sfumata a un minuto dalla fine dei tempi supplementari, ma il Ct Soncin è comunque convinto di aver centrato l'obiettivo. Al netto della delusione per il risultato del campo, queste ragazze stanno riuscendo nell'impresa di far cambiare opinione alla gente, per un futuro in cui una ragazza che gioca a calcio non faccia notizia. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider