esclusiva
Bosman oltre Bosman, Dupont: "La sentenza di Diarra è più rivoluzionaria"
A 30 anni dalla sentenza che ha cambiato per sempre il calciomercato, parla in esclusiva a Sky Sport l’avvocato Jean-Louis Dupont, che dopo il caso Bosman si è occupato anche di Diarra: “Cambieranno ancora molte cose, a partire dalle partite da giocare e dal minutaggio in campo”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi