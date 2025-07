Soncin: "Così fa male, ora puntiamo il Mondiale"

Il Ct commenta la sconfitta contro l'Inghilterra nelle semifinali degli Europei femminili arrivata al 119': "Sentiamo tanto orgoglio, avremmo meritato di più". Sul futuro: "Continueremo a crescere, abbiamo acceso la passione in tante bambine che vogliono vestire la maglia Azzurra e in tanti bambini che quando diventeranno adulti porteranno più rispetto per le donne che vogliono giocare a calcio". Si guarda avanti: "L'obiettivo è il Mondiale in Brasile"

Tanto rammarico per come è finita ma anche tanto orgoglio per il percorso fatto e per aver messo in seria difficoltà l'Inghilterra. Sono questi i sentimenti di Andrea Soncin al termine della sconfitta dell'Italia, maturata al 119', contro le inglesi e che estromette le Azzurre dagli Europei in semifinale: "Sentiamo tanto orgoglio, le ragazze devono essere orgogliose di ciò che hanno fatto, uscire così fa male ma aver tenuto testa alle campionesse ci dà convinzione per il futuro - dice - Prima dell'Europeo dicevano che difficilmente avremmo passato il turno, con la Norvegia ci davano per sconfitte e dicevano che oggi non saremmo nemmeno riuscite a stare in campo. A volte capita di non raccogliere ciò che avremmo meritato, eravamo a un minuto dalla finale ma dobbiamo essere orgogliose per cià che abbiamo fatto".