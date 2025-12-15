Gabbia e l'infortunio in Milan-Sassuolo: le news verso la Supercoppamilan
Sospiro di sollievo per Matteo Gabbia: gli esami al ginocchio sinistro hanno escluso lesioni, per lui solo un trauma in iperestensione. Tornerà a disposizione appena il dolore sarà passato: difficile possa esserci per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli di giovedì 18 dicembre, più probabile un recupero per l'eventuale finale di lunedì 22
Nessuna lesione al legamento o al menisco del ginocchio sinistro per Matteo Gabbia. Gli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato un semplice "trauma in iperestensione". Il classe 1999 tornerà a disposizione di Allegri appena sarà passato il dolore. Difficile, quasi impossibile, vederlo in campo a Riad per la semifinale di Supercoppa italiana di giovedì 18 dicembre contro il Napoli. Più probabile un recupero per l'eventuale finale di lunedì 22.
Gabbia punto fermo di Allegri
Titolarissimo della difesa a 3 di Allegri, Gabbia ha sempre giocato dal 1' in campionato, non saltando nemmeno un minuto di gioco fino all'infortunio di ieri. Il ginocchio che s'impunta, il fiato sospeso di San Siro e poi gli applausi al suo rientro in campo dopo le cure: l'allenatore rossonero l'aveva comunque sostituito al 60', per far entrare Koni De Winter. Meglio non rischiare nulla e vederci chiaro. Gli esami hanno però escluso qualsiasi lesione e Gabbia tornerà presto a guidare la difesa del Milan. Magari già a Riad, se i rossoneri batteranno il Napoli e si guadagneranno la finalissima.