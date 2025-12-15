Sospiro di sollievo per Matteo Gabbia: gli esami al ginocchio sinistro hanno escluso lesioni, per lui solo un trauma in iperestensione. Tornerà a disposizione appena il dolore sarà passato: difficile possa esserci per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli di giovedì 18 dicembre, più probabile un recupero per l'eventuale finale di lunedì 22

Nessuna lesione al legamento o al menisco del ginocchio sinistro per Matteo Gabbia . Gli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato un semplice " trauma in iperestensione ". Il classe 1999 tornerà a disposizione di Allegri appena sarà passato il dolore. Difficile, quasi impossibile, vederlo in campo a Riad per la semifinale di Supercoppa italiana di giovedì 18 dicembre contro il Napoli . Più probabile un recupero per l' eventuale finale di lunedì 22.

Gabbia punto fermo di Allegri

Titolarissimo della difesa a 3 di Allegri, Gabbia ha sempre giocato dal 1' in campionato, non saltando nemmeno un minuto di gioco fino all'infortunio di ieri. Il ginocchio che s'impunta, il fiato sospeso di San Siro e poi gli applausi al suo rientro in campo dopo le cure: l'allenatore rossonero l'aveva comunque sostituito al 60', per far entrare Koni De Winter. Meglio non rischiare nulla e vederci chiaro. Gli esami hanno però escluso qualsiasi lesione e Gabbia tornerà presto a guidare la difesa del Milan. Magari già a Riad, se i rossoneri batteranno il Napoli e si guadagneranno la finalissima.