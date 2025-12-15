Offerte Sky
Arbitri Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinali

SUPERCOPPA

Sono Zufferli e Chiffi, gli arbitri designati per dirigere rispettivamente Napoli-Milan e Bologna-Inter, le due semifinali di Supercoppa italiana. Di seguito le squadre arbitrali per le partite in programma il 18 e il 19 dicembre

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA 2025

NAPOLI – MILAN (18/12 h. 20.00)

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

 

BOLOGNA – INTER (19/12 h. 20.00)

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV: DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO

 

