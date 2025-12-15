Arbitri Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinaliSUPERCOPPA
Sono Zufferli e Chiffi, gli arbitri designati per dirigere rispettivamente Napoli-Milan e Bologna-Inter, le due semifinali di Supercoppa italiana. Di seguito le squadre arbitrali per le partite in programma il 18 e il 19 dicembre
NAPOLI – MILAN (18/12 h. 20.00)
ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
BOLOGNA – INTER (19/12 h. 20.00)
CHIFFI
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV: DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO