Messi palleggia con il politico Revanth Reddy: o almeno ci prova... VIDEO

in india

Continua a far parlare il "GOAT Tour" di Messi in India: è diventato subito un trend il video con alcuni passaggi tra l'argentino e il primo ministro del Telangana, Revanth Reddy. Ma il palleggio non è andato come sperava il politico indiano... Dopo i disordini allo stadio di Calcutta, la statua di 21 metri dedicata al calciatore dell'Inter Miami, ecco un altro evento che difficilmente verrà dimenticato del tour dell'argentino

DAI DISORDINI ALLA STATUA: IL RACCONTO DEL GOAT TOUR

Il primo ministro del Telangana, Revanth Reddy, aveva iniziato ad allenarsi da qualche settimana per fare "bella figura" con Lionel Messi ma qualcosa non deve aver funzionato. Il politico indiano ha incontrato il fuoriclasse argentino allo stadio internazionale Rajiv Gandhi di Hyderabad, tappa del GOAT Tour, dove si è giocata una partita amichevole. Inoltre, il 56enne ha avuto l'opportunità di scambiare qualche passaggio e fare dei palleggi con Messi, non senza qualche difficoltà...Ma di certo gli resterà l'emozione di aver potuto giocare con uno dei più grandi di sempre.

