Italia candidata a Euro 2029, a dicembre la scelta

Dopo la bella avventura della Nazionale femminile agli Europei in Svizzera con la semifinale conquistata e poi persa con le campionesse dell'Inghilterra, l'Italia è pronta a cavalcare l'entusiasmo generato grazie alla candidatura per gli Europei del 2029. A dicembre la scelta: le avversarie da battere sono Polonia, Portogallo, Germania e la candidatura congiunta di Svezia e Danimarca

Sull'onta dell'entusiasmo scatenato dallo straordinario Europeo disputato dalla Nazionale femminile allenata da Andrea Soncin, cresce l'attesa per sapere dove verrà disputato la prossima rassegna continentale. E se la candidatura dell'Italia era stata già avanzata diversi mesi fa, si inizia a pensare al mese di dicembre quando la Uefa svelerà la prossima sede degli Europei femminili. L'Italia dovrà vedersela con Polonia, Portogallo, Germania e coon la candidatura congiunta tra Svezia e Danimarca.



Germania, Italia, Danimarca e Svezia hanno già ospitato gli Europei femminili, mentre per Polonia e Portogallo potrebbe essere la prima volta. Il torneo del 2029 sarà il terzo Europeo a 16 squadre, dopo l'edizione del 2022 in Inghilterra e quella del 2025 in Svizzera. Bisognerà, dunque, attendere solo dicembre per capire se l'Italia potrà misurarsi in casa da protagonista nella prossima rassegna continentale.