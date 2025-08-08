Women's Cup femminile, la 1^ edizione su Sky

Serie A Women's Cup femminile, la prima edizione su Skydal 22 agosto
Al via una nuova competizione riservata alle 12 squadre di Serie A Women: tre gironi da quattro squadre, poi Final Four in sede unica. Si parte venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW
Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Prima partita Parma-Juventus
Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui canali di Sky Sport saranno trasmesse in esclusiva alcune delle sfide più interessanti che vedranno in campo le squadre più seguite e titolate. La prima partita sarà quella tra il Parma e le campionesse d’Italia della Juventus.
A settembre le Final Four
A fine settembre sarà poi la volta delle Final Four, con le 3 squadre vincenti dei gironi preliminari più la migliore seconda. Le due semifinali saranno live in esclusiva su Sky e NOW. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport. Aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.
I gironi
GIRONE A
JUVENTUS
LAZIO
NAPOLI WOMEN
PARMA
GIRONE B
INTER
FIORENTINA
COMO WOMEN
GENOA
GIRONE C
ROMA
MILAN
SASSUOLO
TERNANA WOMEN
Serie A Women’s Cup
- 22-24 agosto, Prima fase, 1ª giornata: Parma-Juventus
- 5-7 settembre, Prima fase, 2ª giornata
- 12-14 settembre, Prima fase, 3ª giornata
- Fine settembre, Final Four