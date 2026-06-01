Qui tutta la giornata live di lunedì 1 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. E ricorda: da stasera torna Calciomercato l'Originale on tour, in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Leao e le parole di addio: la storia col Milan è finita?
In un'intervista a Sport TV Portugal, l'attaccante portoghese del Milan ha parlato del suo futuro con parole che sembrano un addio: "Penso di aver già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco a una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento". Leao ha poi aggiunto che dopo il Mondiale valuterà le migliori opzioni per il futuro della sua carriera, "per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".
Leao, parole di addio al Milan? 'Ho già dato tutto quello che avevo'Vai al contenuto
Un punto sulle neopromosse in Serie A: non cambieranno allenatore
Il Venezia con Stroppa, il Frosinone con Albini e il Monza con Bianco. Le treno promosse ripartono in Serie A senza cambiare in panchina. Guarda il VIDEO
La Juve guarda al Liverpool: due i nomi monitorati
I bianconeri seguivano Alisson per rinforzare la porta, ma il Liverpool non intende cedere il suo portiere titolare, legato ai Reds fino al giugno 2027: la trattativa si è complicata fino quasi a sfumare definitivamente. La Juve dovrà virare su altri obiettivi per la porta. Sul fronte terzino sinistro, invece, i bianconeri si sono mossi per Andrew Robertson, 32 anni, che ha salutato il Liverpool: su di lui c'è però anche il Tottenham, che lo aveva già bloccato e resta in pole position.
Alisson si complica: il Liverpool vuole tenerloVai al contenuto
Juve, nei giorni scorsi riunione tra proprietà, management e allenatore
Venerdì 29 maggio si è svolta una riunione tra proprietà, management e allenatore: le parti hanno discusso un piano condiviso per iniziare a lavorare nelle prossime settimane con l'obiettivo comune di rafforzare la squadra nel modo più efficace possibile dopo la mancata qualificazione in Champions. Guarda il VIDEO per saperne di più con Gianluca Di Marzio
Anche l'Atalanta si sta muovendo molto... Da Giuntoli a Ederson: il punto
Cristiano Giuntoli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta mentre Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore che prenderà il posto di Palladino. La trattativa più avanzata, nel caso della Dea, è in uscita. Infatti, l'accordo tra Atalanta e Manchester United per Ederson è in via di definizione. Al club bergamasco andranno 45 milioni netti, mentre il centrocampista brasiliano firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus di 5 milioni alla firma.
Atalanta, Giuntoli è il nuovo ds: il comunicatoVai al contenuto
L'Inter si muove anche a centrocampo, in difesa e per il portiere
L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo, il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool: c'è già stato un incontro tra i club, ma tra offerta nerazzurra e richiesta degli inglesi c'è ancora una distanza di circa 10 milioni. In difesa il profilo preferito è Oumar Solet dell'Udinese, classe 2000, che scala le gerarchie rispetto a Muharemovic: il bosniaco del Sassuolo costa di più anche perché il 50% della futura rivendita spetterebbe alla Juventus, circostanza che spinge il Sassuolo ad alzare le pretese. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Josep Martinez come titolare lavorando su Provedel come vice.
Capitolo campioni d'Italia: come si sta muovendo l'Inter
La notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Henrikh Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Chivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità
La situazione in casa Milan dopo gli esoneri di Allegri, Furlani, Tare e Moncada
Sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione, con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo, l'ultimo Consiglio d'Amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione
Quale sarà il prossimo allenatore del Milan? Difficilmente Iraola
Per la panchina del Milan, dopo l'esonero di Allegri, l'idea Andoni Iraola è quasi sfumata perché l’allenatore non ha aperto alla possibilità di allenare i rossoneri e vorrebbe restare in Premier League dove c'è il Palace che aspetta una risposta da lui e potrebbe esserci anche il Liverpool.
Napoli-Allegri, a che punto siamo
Una delle situazioni più importanti da seguire in questi primi giorni di calciomercato è sicuramente quella che lega Allegri al Napoli. Si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di due anni per prendere il posto di Antonio Conte
Napoli, accordo con Allegri per il dopo ConteVai al contenuto
C'è anche il nostro tabellone che sarà aggiornato per tutta l'estate!
Come ogni anno, il tabellone con tutti gli acquisti e le cessioni in Serie A. Questo, così come tutti i contenuti precedenti, diventeranno il tuo "kit salvezza" in una sessione estiva che si preannuncia bollente (non solo per le temperature)
Calciomercato Serie A tabellone acquisti e cessioni | Sky SportVai al contenuto
Non solo Serie A: tanti aggiornamenti anche sul calciomercato estero
Di seguito ci sono tutte le trattative e gli acquisti ufficiali all'estero: tra il Barcellona che ha già speso 80 milioni di euro e lo United ai dettagli con Ederson dell'Atalanta, bisogna fare un bel ripasso...
Un giocatore dell'Argentina cambia squadra: tornerà in patria dopo il MondialeVai al contenuto
Non solo calciatori: ecco i migliori allenatori svincolati
Da Iraola, accostato al Milan, passando per Slot, Guardiola, Zidane, Conte, Xavi e quanti altri! Qui sotto trovi tutti gli allenatori attualmente senza panchina
Alessandro Nesta verso il ritorno in panchinaVai al contenuto
I migliori giocatori in scadenza
Sono tanti i big a cui scadrà il contratto a giugno 2026. Quale sarà il loro futuro? Rinnoveranno o andranno via a parametro zero? Intanto fai un ripasso con tutti i nomi
Liverpool, un altro big non rinnova dopo Salah e RobertsonVai al contenuto
Quanti svincolati! Ecco chi ha già confermato il proprio addio in estate
Ci sono nomi di primissimo piano: da Casemiro a Salah passando per Lewandowski, Bernardo Silva e Alaba. Qui sotto trovi tutti i nomi di quei calciatori che potrebbero rappresentare una ghiotta occasione di mercato a parametro zero
Pisa, Raul Albiol ha preso la sua decisioneVai al contenuto
Tutti i rinnovi (in Serie A e all'estero)
Non solo nuovi acquisti o riscatti ma anche rinnovi. L'ultimo è quello di Kamara con l'Udinese fino al 2027 ma tra Serie A ed estero non mancano anche quelli dei big. Facciamo un recap con tutti quelli che hanno prolungato il proprio contratto
Kamara con l'Udinese fino al 2027Vai al contenuto
Sono anche arrivate le prime ufficialità
Basic è un nuovo giocatore del neopromosso Venezia. Mentre Malen è stato riscattato ufficialmente dalla Roma dopo la qualificazione in Champions. Ma ci sono stati anche altri riscatti... Qui sotto li trovi tutti
Il riscatto di Malen e non solo: i colpi già ufficiali dell'estate 2026 di AVai al contenuto
Ma le trattative sono già cominciate (soprattutto sulle panchine di Serie A)
Nell'ultima settimana di maggio ci sono già stati molti aggiornamenti su quelli che saranno gli allenatori nella prossima stagione di Serie A. Da Sarri all'Atalanta a Gattuso alla Lazio, passando per Italiano che lascia il Bologna e Grosso che saluterà il Sassuolo mentre Cuesta resterà al Parma. Di seguito il recap sul mercato allenatori
Panchine Serie A: Cuesta resta al ParmaVai al contenuto
Partiamo dalle basi... Quando inizia (e quanto dura) la sessione estiva
Qui sotto trovi tutte le date, dalla sessione estiva a quella invernale, per i campionati italiani
Calciomercato, ecco quando comincia e quando finisceVai al contenuto
Tutto quello che devi sapere su Calciomercato l'Originale
Qui trovi tutte le informazioni per seguire la nuova edizione estiva di Calciomercato - L'Originale, in versione "on tour". Un viaggio di quasi 50 giorni che toccherà 9 città italiane: si parte da Olbia per concludersi a Capri nell'ultima settimana di agosto. Colonna sonora della stagione: "Avrei bisogno di sorridere", la nuova canzone firmata da Alessandro Bonan.
Torna Calciomercato l'Originale! Il tour estivo parte da OlbiaVai al contenuto
Torna il calciomercato ma soprattutto... Torna L'Originale in tour!
Benvenuti a tutti gli appassionati di calciomercato a questo primo live blog della sessione estiva. Qui troverete trattative e indiscrezioni, non solo sulla Serie A ma anche sull'estero, di oggi, lunedì 1 giugno grazie al lavoro della nostra squadra mercato. E soprattutto da questa sera riparte L'Originale in tour, la trasmissione che dalle 23 sarà in diretta su Sky Sport 24