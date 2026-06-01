In un'intervista a Sport TV Portugal, l'attaccante portoghese del Milan ha parlato del suo futuro con parole che sembrano un addio: "Penso di aver già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco a una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento". Leao ha poi aggiunto che dopo il Mondiale valuterà le migliori opzioni per il futuro della sua carriera, "per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".