Slot, l'addio al Liverpool: "Lascio il club nell'elite del calcio europeo"

Dopo l'ufficialità della separazione, Arne Slot ha pubblicato una lettera sul sito del Liverpool per ringraziare i tifosi: "Esci sotto quel cartello nel tunnel di Anfield e provi un mix di emozioni. Responsabilità, ovviamente. Verso la grande storia di questo club. Aspettativa, naturalmente. Di onorare l'eredità che ha reso il Liverpool FC uno dei club più grandi nel calcio. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dall'inizio. È qualcosa che conservo con cura e per cui vi ringrazio"

Dopo l'ufficialità della separazione tra il Liverpool e Arne Slot, l'allenatore ha voluto ringraziare, con una lettera aperta pubblicata sul sito del club, tifosi e sostenitori dei Reds.

"Esci sotto quel famoso cartello nel tunnel di Anfield e provi un mix di emozioni. Responsabilità, ovviamente. Verso la grande storia di questo club. Aspettativa, naturalmente. Di onorare l'eredità che, per 134 anni, ha reso il Liverpool FC uno dei club più grandi nel calcio mondiale.

E determinazione. Di competere. Di vincere. Di portare il successo a un pubblico di Anfield così rinomato in tutto il mondo.

Che tutte quelle emozioni potessero culminare in un titolo di Premier League dopo appena 12 mesi è stato oltremodo speciale. Non è stato solo un trofeo, ma una ricompensa per il duro lavoro, il sacrificio e l'impegno mostrati da così tante persone all'interno del club.

È stato reso ancora più significativo perché avete potuto godervelo con noi. Cantando le nostre canzoni, esultando per i gol. E il giorno in cui abbiamo sollevato il trofeo, voi c'eravate. Lungo le strade fuori dallo stadio, riempiendo Anfield in trepidante attesa.

Essendovi stato tolto molto di tutto questo nel 2020, non ho mai dimenticato quanto fosse importante che voi faceste parte di tutto ciò. Vedervi riuniti a centinaia di migliaia per le strade di Liverpool per le celebrazioni del titolo ha solo rafforzato questa idea.

Ciò che è seguito in Water Street più tardi quel giorno è stato scioccante e i miei pensieri rimangono con tutti coloro che ne sono stati colpiti. Ho avuto il privilegio di testimoniare in prima persona il vostro spirito di compassione e unità. È uno spirito che ha portato questa città attraverso momenti difficili in passato, e uno che spero aiuterà a portare la giustizia e la responsabilità per cui così tanti hanno condotto campagne nel corso di molti anni.

Che solo poche settimane dopo aver festeggiato insieme avremmo perso Diogo è indescrivibile. Più di ogni altra cosa, voglio ricordare un compagno di squadra, un amico e un incredibile essere umano che ha toccato le vite di migliaia di voi ogni volta che ha indossato il famoso stemma di questo club.

In uno dei momenti più difficili che questo club abbia mai affrontato, l'amore, la compassione e il supporto mostrati dalla famiglia del Liverpool sono stati straordinari. Lasciando questo club, sarei negligente se non dicessi che il modo in cui avete onorato Diogo e vi siete uniti nel suo ricordo rimarrà con me per sempre.

La connessione che condividiamo va oltre il calcio, oltre le notti europee sotto le luci di Anfield o il suono di 'You'll Never Walk Alone' cantato dalla Kop.

Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dall'inizio e mi avete aiutato nel mio percorso. È qualcosa che conservo con cura."