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Davide Ancelotti sbarca in Ligue 1: è il nuovo allenatore del Lille

UFFICIALE

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore, ha firmato un contratto di due anni. "Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara", le prime parole di Ancelotti jr dal allenatore del Lille

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Tale Carlo, tale Davide. La dinastia degli Ancelotti, arrivata alla seconda generazione di allenatori apprezzatissimi a livello internazionale, continua a indirizzarsi verso panchine rigorosamente estere. Dopo il Botafogo, Davide Ancelotti, il figlio di Carlo ct del Brasile, è stato infatti scelto come nuovo allenatore del Lille. Non un club qualunque, ma la terza forza del calcio francese dopo Psg e Lens e qualificato alla prossima Champions League. Insomma, una panchina top. Ancelotti, 36 anni, ha firmato un contratto per due stagioni e sostituirà Bruno Genesio. Per Davide è la seconda esperienza da capo-allenatore, dopo i brasiliani del Botafogo, ma ha un lungo curriculum da assistente del padre: dal Psg al Real Madrid, dal Bayern Monaco al Napoli, dall’Everton alla nazionale brasiliana. Proprio con i verdeoro il rapporto continua: Ancelotti jr farà infatti parte dello staff ai prossimi Mondiali, con l'obiettivo di aiutare Carlo a portare a casa la 'sexta'.

Le prime parole

Ovviamente soddisfatto, Davide Ancelotti ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore del Lille: "Sono molto orgoglioso e felice, e ringrazio il Presidente Olivier Létang per la sua fiducia e per questa opportunità. Abbiamo discusso molto insieme, ho trovato una connessione umana, idee e valori allineati. Il progetto del LOSC mi corrisponde, con un'identità chiara, delle esigenze, del duro lavoro. È un club serio, ambizioso, competitivo e regolarmente presente sulla scena europea. È un onore per me rappresentare oggi il LOSC."

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