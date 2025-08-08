Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero

IL TABELLONE ACQUISTI E CESSIONI

Le notizie di venerdì 8 agosto

Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in Serie A

La trattativa tra Como, Milan e Galatasaray è avvicina alla sua conclusione. C'è il via libera definitivo da parte del club turco per la chiusura del prestito e poi la squadra di Fabregas acquisterà l'attaccante spagnolo per 12 milioni di euro. Nelle prossime ore le parti in causa formalizzeranno l'operazione, poi le visite mediche e la firma

Como, rifiutati 40 milioni dal Tottenham per Nico Paz

Il Tottenham ha presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per Nico Paz ma il club lombardo ha deciso di rifiutarla. La valutazione dell'argentino è di 70 milioni e ne servirebbero almeno 60 per iniziare a trattare. Il Como sta provando da tempo a prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid, che a oggi ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altre squadre o ricevere il 50% della futura rivendita

Musah conteso tra Napoli e Nottingham Forest

Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Il Nottingham Forest è pronto a offrire circa 30 milioni e a breve si può raggiungere l'intesa. Di conseguenza per il Napoli, che si era detto interessato al centrocampista americano, prende quota il nome di Miretti

Michail Antonio lascia il West Ham dopo 10 anni

Son ai Lafc: gli acquisti ufficiali all'estero

Trasferimento a titolo definitivo da circa 22 milioni di euro. Per il giocatore contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 e ulteriore opzione per il 2029

Pisa, ufficiale Nzola

Il Pisa ha ufficializzato l'acquisto di Nzola dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club viola

Serie B, gli acquisti ufficiali

Da Ferri alla Sampdoria a Braunoder al Bari: tutti i movimenti di mercato in Serie B

Torino, ufficiale Simeone

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
