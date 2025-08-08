Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero
Le notizie di venerdì 8 agosto
- Milan, ufficiale Jashari
- E per l'attacco può arrivare Hojlund in prestito
- Napoli, idea Kevin se parte Raspadori
- Juanlu Sanchez e Gutierezze vicini agli azzurri
- Torino, è la giornata di Giovanni Simeone
- Como, si sta sbloccando l'operazione Morata
- Intanto riifutati 40 milioni per Nico Paz
Como-Morata ai dettagli: è pronto al ritorno in Serie A
La trattativa tra Como, Milan e Galatasaray è avvicina alla sua conclusione. C'è il via libera definitivo da parte del club turco per la chiusura del prestito e poi la squadra di Fabregas acquisterà l'attaccante spagnolo per 12 milioni di euro. Nelle prossime ore le parti in causa formalizzeranno l'operazione, poi le visite mediche e la firma
Como, rifiutati 40 milioni dal Tottenham per Nico Paz
Il Tottenham ha presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per Nico Paz ma il club lombardo ha deciso di rifiutarla. La valutazione dell'argentino è di 70 milioni e ne servirebbero almeno 60 per iniziare a trattare. Il Como sta provando da tempo a prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid, che a oggi ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altre squadre o ricevere il 50% della futura rivendita
Musah conteso tra Napoli e Nottingham Forest
Yunus Musah piace molto a Massimiliano Allegri ma può comunque lasciare il Milan. Il Nottingham Forest è pronto a offrire circa 30 milioni e a breve si può raggiungere l'intesa. Di conseguenza per il Napoli, che si era detto interessato al centrocampista americano, prende quota il nome di Miretti
West Ham, Michail Antonio lascia il club
Michail Antonio lascia il West Ham dopo 10 anni
Son ai Lafc: gli acquisti ufficiali all'estero
Trasferimento a titolo definitivo da circa 22 milioni di euro. Per il giocatore contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 e ulteriore opzione per il 2029
Heung-Min Son sbarca in MLS
Pisa, ufficiale Nzola
Il Pisa ha ufficializzato l'acquisto di Nzola dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club viola
Serie B, gli acquisti ufficiali
Da Ferri alla Sampdoria a Braunoder al Bari: tutti i movimenti di mercato in Serie B