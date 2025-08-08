Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Il Tottenham ha presentato al Como un'offerta da 40 milioni di euro per Nico Paz ma il club lombardo ha deciso di rifiutarla. La valutazione dell'argentino è di 70 milioni e ne servirebbero almeno 60 per iniziare a trattare. Il Como sta provando da tempo a prenderlo a titolo definitivo dal Real Madrid, che a oggi ha la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altre squadre o ricevere il 50% della futura rivendita