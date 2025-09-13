Serie A Women's Cup, doppio appuntamento su Sky

Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio. Appuntamento oggi con due partite della terza giornata. Alle ore 12.30 in campo Juventus e Napoli (girone A): partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino, inviato Mario Giunta. Alle 15, in campo per il girone C, Roma e Sassuolo (live su Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW). Telecronaca Federico Zanon e Martina Angelini. Inviata Margherita Cirillo. Anche la finale sarà in diretta sui canali di Sky Sport. Aggiornamenti e approfondimenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.