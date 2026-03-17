"Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj in un comunicato pubblicato sull'account X dell'ambasciata. "Stiamo attualmente negoziando con la FIFA - ha aggiunto - affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico". (ANSA-AFP).