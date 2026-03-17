La Federcalcio iraniana e la Fifa stanno valutando lo spostamento delle tre partite dell'Iran nella prima fase del Mondiale 2026 dagli Stati Uniti al Messico. Lo riporta l'ambasciata iraniana in Messico. Questa e tutte le altre ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sul mondo dello sport
Il calendario dell'Iran ai Mondiali
La nazionale di calcio iraniana è inserita nel Gruppo G con tutte le partite della fase a gironi attualmente in programma negli Stati Uniti:
- 15 giugno - Iran-Nuova Zelanda (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 21 giugno - Belgio-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 26 giugno - Egitto-Iran (Lumen Field, Seattle)
Federcalcio Iran: "Certamente non andremo in Usa"
"Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America", ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj in un comunicato pubblicato sull'account X dell'ambasciata. "Stiamo attualmente negoziando con la FIFA - ha aggiunto - affinché le partite dell'Iran ai Mondiali si svolgano in Messico". (ANSA-AFP).
Iran tratta con la Fifa per spostare partite in Messico
La federazione calcistica iraniana sta trattando con la Fifa per spostare le partite del primo turno dei Mondiali di calcio dagli Stati Uniti al Messico a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato lunedì l'ambasciata iraniana in Messico.