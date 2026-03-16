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Vicenza-Inter U23, il risultato in diretta LIVE

live serie c

Nel posticipo di Serie C il Vicenza sfida l'Inter Under 23 nella 32^ giornata del girone A. In caso di vittoria, in uno stadio Menti completamente esaurito, i biancorossi saranno promossi in B dopo 4 anni. Gallo si affida alla coppia Capello-Stuckler, per l'Inter U23 in campo l'esperto Prestia in difesa mentre in attacco giocano La Gumina e Lavelli. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

VICENZA-INTER U23 1-0

31' Capello
 

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Pellizzari, Carraro, Zonta, Costa; Capello, Stückler. All. Gallo

 

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kamate, Fiordilino,  Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. All. Vecchi


Ammoniti: Fiordilino

LIVE
statistiche

Quarto gol di Capello in campionato

GOL!

31' - Vicenza in vantaggio: segna Capello

Il Vicenza spinge da destra, palla in mezzo, Calligaris esce male e non trova il pallone, Capello di testa la mette dentro

28' - Dopo una manciata di minuti in cui il Vicenza sembrava aver deciso di accelerare, l'Inter è riuscita a risistemarsi e ora si contrappone meglio ai tentativi dei padroni di casa

ammonizione!

22' - Ammonito Fiordilino

20' - Spinge in Vicenza, dagli sviluppi di un angolo da destra, Calligaris esce e respinge, Zonta ci prova con due conclusioni di fila, la seconda termina sul fondo

19' - Sta aumentando i giri il Vicenza, questa volta da destra con Caferri, in corsa, la conclusione deviata in angolo da Prestia

18' - Prima vera chance per il Vicenza con Stuckler che si libera sulla sinistra e incrocia ma non inquadra la porta

15' - Ci prova Capello dagli sviluppi di un calcio di punizione laterale, la sua conclusione viene respinta dalla difesa dell'Inter

11' - Difende con grande ordine in questo avvio l'Inter, Vicenza meno brillante e fluido del solito

8' - Prova a spingere il Vicenza da sinistra, il cross è di Pellizzari, buona l'uscita di Calligaris che allontana il pericolo

5' - Subito aggressivo il Vicenza che vuole sbloccare il match per centrare l'obiettivo della Serie B

calcio d'inizio!

Vicenza-Inter U23 0-0

Si parte al Menti

Squadre in campo, tra poco si inizia

Fabio Gallo e il presidente Rosso prima del match

Gallo

Sono dodicimila i tifosi del Vicenza presenti al Menti, il massimo per l'attuale capienza consentita

Sky Sport Insider: Pescara scopre Di Nardo. Segni particolari: resistere

A 24 anni sembrava impossibile riuscire a entrare davvero nel mondo del professionismo. Almeno per lui. Ora che ne ha 27 è tra i protagonisti del Pescara che lotta per la salvezza in B. Dell'attaccante, scrive Augusto De Bartolo, che lo ha allenato ai tempi della Vastese

Di Nardo, segni particolari: resistere

Di Nardo, segni particolari: resistere

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Catania, esonerato Domenico Toscano: a William Viali la panchina. Le news

Il giorno dopo la vittoria in trasferta sul Team Altamura, il club siciliano ha esonerato l'allenatore Toscano, che paga il ritardo di 12 punti nei confronti della capolista Benevento. In panchina, per le ultime sei giornate del girone C di Lega Pro e per i playoff, in arrivo William Viali

Catania, esonerato Toscano: in arrivo Viali

Catania, esonerato Toscano: in arrivo Viali

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La formazione del Vicenza in grafica

L'Inter U23 di scena a Vicenza

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 • Guarda Vicenza-Inter U23 su Sky o in streaming su NOW

Il match di andata tra Inter Under 23 e Vicenza è stato disputato lo scorso 9 novembre a Monza. Successo esterno 2-1 della squadra allenata da Gallo

Le formazioni ufficiali

VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Pellizzari, Carraro, Zonta, Costa; Capello, Stückler. All. Gallo

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kamate, Fiordilino,  Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. All. Vecchi

Il Vicenza è primo in classifica con 75 punti nel girone A di Serie C, con 17 punti di vantaggio sull'Union Brescia secondo

Vicenza aritmeticamente promosso in B se...

Alla squadra di Gallo basterebbe una vittoria: in quel caso il vantaggio sul Brescia salirebbe a 20 punti, quando resterebbero solo 6 partite da giocare. Un distacco che diventerebbe matematicamente impossibile da colmare

Gallo: "Atmosfera super, Vicenza ama la squadra"

I biancorossi - allenati da Fabio Gallo - potrebbero tornare in Serie B dopo la retrocessione del 2022

Il Vicenza sfida l'Inter Under 23 nella 32^ giornata del girone A di Serie C. I biancorossi in caso di successo saranno promossi in Serie B

Serie C: Altre Notizie

Vicenza-Inter U23 LIVE: le formazioni ufficiali

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