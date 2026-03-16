Quarto gol di Capello in campionato
Vicenza-Inter U23, il risultato in diretta LIVE
Nel posticipo di Serie C il Vicenza sfida l'Inter Under 23 nella 32^ giornata del girone A. In caso di vittoria, in uno stadio Menti completamente esaurito, i biancorossi saranno promossi in B dopo 4 anni. Gallo si affida alla coppia Capello-Stuckler, per l'Inter U23 in campo l'esperto Prestia in difesa mentre in attacco giocano La Gumina e Lavelli. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
VICENZA-INTER U23 1-0
31' Capello
VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Pellizzari, Carraro, Zonta, Costa; Capello, Stückler. All. Gallo
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. All. Vecchi
Ammoniti: Fiordilino
31' - Vicenza in vantaggio: segna Capello
Il Vicenza spinge da destra, palla in mezzo, Calligaris esce male e non trova il pallone, Capello di testa la mette dentro
28' - Dopo una manciata di minuti in cui il Vicenza sembrava aver deciso di accelerare, l'Inter è riuscita a risistemarsi e ora si contrappone meglio ai tentativi dei padroni di casa
22' - Ammonito Fiordilino
20' - Spinge in Vicenza, dagli sviluppi di un angolo da destra, Calligaris esce e respinge, Zonta ci prova con due conclusioni di fila, la seconda termina sul fondo
19' - Sta aumentando i giri il Vicenza, questa volta da destra con Caferri, in corsa, la conclusione deviata in angolo da Prestia
18' - Prima vera chance per il Vicenza con Stuckler che si libera sulla sinistra e incrocia ma non inquadra la porta
15' - Ci prova Capello dagli sviluppi di un calcio di punizione laterale, la sua conclusione viene respinta dalla difesa dell'Inter
11' - Difende con grande ordine in questo avvio l'Inter, Vicenza meno brillante e fluido del solito
8' - Prova a spingere il Vicenza da sinistra, il cross è di Pellizzari, buona l'uscita di Calligaris che allontana il pericolo
5' - Subito aggressivo il Vicenza che vuole sbloccare il match per centrare l'obiettivo della Serie B
Vicenza-Inter U23 0-0
Si parte al Menti
Squadre in campo, tra poco si inizia
Fabio Gallo e il presidente Rosso prima del match
Sono dodicimila i tifosi del Vicenza presenti al Menti, il massimo per l'attuale capienza consentita
Sky Sport Insider: Pescara scopre Di Nardo. Segni particolari: resistere
A 24 anni sembrava impossibile riuscire a entrare davvero nel mondo del professionismo. Almeno per lui. Ora che ne ha 27 è tra i protagonisti del Pescara che lotta per la salvezza in B. Dell'attaccante, scrive Augusto De Bartolo, che lo ha allenato ai tempi della Vastese
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Catania, esonerato Domenico Toscano: a William Viali la panchina. Le news
Il giorno dopo la vittoria in trasferta sul Team Altamura, il club siciliano ha esonerato l'allenatore Toscano, che paga il ritardo di 12 punti nei confronti della capolista Benevento. In panchina, per le ultime sei giornate del girone C di Lega Pro e per i playoff, in arrivo William Viali
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La formazione del Vicenza in grafica
L'Inter U23 di scena a Vicenza
Il match di andata tra Inter Under 23 e Vicenza è stato disputato lo scorso 9 novembre a Monza. Successo esterno 2-1 della squadra allenata da Gallo
Le formazioni ufficiali
VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Leverbe; Caferri, Pellizzari, Carraro, Zonta, Costa; Capello, Stückler. All. Gallo
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Cocchi; La Gumina, Lavelli. All. Vecchi
Il Vicenza è primo in classifica con 75 punti nel girone A di Serie C, con 17 punti di vantaggio sull'Union Brescia secondo
Vicenza aritmeticamente promosso in B se...
Alla squadra di Gallo basterebbe una vittoria: in quel caso il vantaggio sul Brescia salirebbe a 20 punti, quando resterebbero solo 6 partite da giocare. Un distacco che diventerebbe matematicamente impossibile da colmare
Gallo: "Atmosfera super, Vicenza ama la squadra"
I biancorossi - allenati da Fabio Gallo - potrebbero tornare in Serie B dopo la retrocessione del 2022
Il Vicenza sfida l'Inter Under 23 nella 32^ giornata del girone A di Serie C. I biancorossi in caso di successo saranno promossi in Serie B