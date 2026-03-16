Nel posticipo di Serie C il Vicenza sfida l'Inter Under 23 nella 32^ giornata del girone A. In caso di vittoria, in uno stadio Menti completamente esaurito, i biancorossi saranno promossi in B dopo 4 anni. Gallo si affida alla coppia Capello-Stuckler, per l'Inter U23 in campo l'esperto Prestia in difesa mentre in attacco giocano La Gumina e Lavelli. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW