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Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi

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Martedì 17 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 21.00, all’Etihad Stadium, Machester City-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDIOLA: "IL CITY SA FARE 4 GOL, SERVE PARTITA PERFETTA"

Martedì 17 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, martedì 17 marzo, alle 18.45 apre il turno il match tra Sporting Lisbona e Bodoe Glimt, Sky Sport Uno e Sky Sport 255, mentre alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato all’Etihad Stadium nella rimonta contro il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. A completare il martedì di Champions League anche Chelsea-PSGSky Sport Arena e Sky Sport 253 e Arsenal-Bayer Leverkusen, Sky Sport Max e Sky Sport 254.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, il ritorno degli ottavi di finale su Sky e NOW

Martedì 17 marzo

  • alle 18.45: SPORTING LISBONA-BODOE GLIMT su Sky Sport Uno e Sky Sport 255. Telecronaca Federico Botti
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: MANCHESTER CITY-REAL MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 21.00: CHELSEA-PSG su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Gentile; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Daniele Barone

Gli studi del martedì

  • dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

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