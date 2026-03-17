Martedì 17 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Alle 21.00, all’Etihad Stadium, Machester City-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 17 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani, martedì 17 marzo, alle 18.45 apre il turno il match tra Sporting Lisbona e Bodoe Glimt, Sky Sport Uno e Sky Sport 255, mentre alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Manchester City di Pep Guardiola, impegnato all’Etihad Stadium nella rimonta contro il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. A completare il martedì di Champions League anche Chelsea-PSG, Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e Arsenal-Bayer Leverkusen, Sky Sport Max e Sky Sport 254.