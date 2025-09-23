Serie A Women's Cup, le semifinali su Sky

Il derby di Roma e il derby d'Italia. Saranno Roma-Lazio e Juventus-Inter le semifinali della Serie A Women's Cup. Si parte martedì 23 settembre alle ore 20.30 con il derby della Capitale, mentre Juventus e Inter si affronteranno mercoledì 24 alle 18.30. Appuntamento allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia. Le due semifinali, come anche la finale, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW

Le due semifinali live su Sky, sabato 27 la finale

Appuntamento martedì 23 settembre alle ore 20.30 per la sfida tra Roma e Lazio (telecronaca Federico Zanon e Martina Angelini, inviato Francesco Modugno) e mercoledì 24 alle 18.30 per quella tra Juventus e Inter (telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino, inviato Francesco Modugno). Le due semifinali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La finale si giocherà sabato 27 settembre alle 17.30, sempre in diretta su Sky e NOW.