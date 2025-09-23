Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A Women's Cup, le semifinali su Sky

doppio derby!

Il derby di Roma e il derby d'Italia. Saranno Roma-Lazio e Juventus-Inter le semifinali della Serie A Women's Cup. Si parte martedì 23 settembre alle ore 20.30 con il derby della Capitale, mentre Juventus e Inter si affronteranno mercoledì 24 alle 18.30. Appuntamento allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia. Le due semifinali, come anche la finale, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW

Al 'Menti' di Castellamare di Stabia va in scena la Final Four della prima edizione della nuova competizione: si parte con la sfida tra giallorosse e biancocelesti, poi quella tra bianconere e nerazzurre.

Le due semifinali live su Sky, sabato 27 la finale

Appuntamento martedì 23 settembre alle ore 20.30 per la sfida tra Roma e Lazio  (telecronaca Federico Zanon e Martina Angelini, inviato Francesco Modugno) e mercoledì 24 alle 18.30 per quella tra Juventus e Inter (telecronaca Gaia Brunelli e Rita Guarino, inviato Francesco Modugno). Le due semifinali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.  La finale si giocherà sabato 27 settembre alle 17.30, sempre in diretta su Sky e NOW.

  • 23-24 settembre, Semifinali (al Romeo Menti di Castellammare di Stabia)
  • 27 settembre, Finale (al Romeo Menti di Castellammare di Stabia)

Calcio: altre notizie

Serie A Women's Cup, le semifinali su Sky

doppio derby!

Il derby di Roma e il derby d'Italia. Saranno Roma-Lazio e Juventus-Inter le semifinali della...

Tra i grazie di Gigio non c'è il Psg. Al-Khelaifi…

botta e risposta

L' italiano ha chiuso al nono posto nella classifica del Pallone d'Oro e vinto per la seconda...

Conte: "Rispetto ad altri non siamo ancora rodati"

Serie A

L'allenatore del Napoli commenta il successo, complicato, contro il Pisa nel 3-2 del Maradona:...

Ousmane Dembélé è il Pallone d'Oro 2025, Yamal 2°

la cerimonia

È Ousmane Dembélé il Pallone d'Oro 2025, l'attaccante del Psg si prende il primo posto davanti a...

Pallone d'Oro donne, trionfa Bonmatí. Girelli 16^

BALLON D'OR

Al Theatre du Chatelet di Parigi trionfa ancora Aitana Bonmatí, stella del Barcellona che...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE