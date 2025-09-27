La Juventus vince la Women's Cup contro la Roma al 92'. Le ragazze di Canzi superano 3-2 le giallorosse con i gol di Vangsgaard, Bonansea e Thomas. Haavi e Giugliano le marcatrici della Roma che avevano pareggiato due volte. Un altro trofeo in bacheca per le bianconere

Va alla Juventus di Canzi la Women's Cup. A Castellammare di Stabia le bianconere battono 3-2 la Roma al 92' e alzano al cielo un altro trofeo. Vantaggio dopo 4' con Vangsgaard, pareggio giallorosso al 30' con il gol di Haavi che chiude il primo tempo. Nella ripresa Bonansea riporta in avanti le bianconere ma a dieci minuti dal termine Giugliano pareggia ancora. La partita però non è finita e al 92' ci pensa l'ex Lindsey Thomas a fissare il punteggio sul 3-2 e far gioire la Juventus.