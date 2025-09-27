Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Women's Cup, Juventus-Roma 3-2: le bianconere vincono un altro trofeo

Calcio femminile

La Juventus vince la Women's Cup contro la Roma al 92'. Le ragazze di Canzi superano 3-2 le giallorosse con i gol di Vangsgaard, Bonansea e Thomas. Haavi e Giugliano le marcatrici della Roma che avevano pareggiato due volte. Un altro trofeo in bacheca per le bianconere

Va alla Juventus di Canzi la Women's Cup. A Castellammare di Stabia le bianconere battono 3-2 la Roma al 92' e alzano al cielo un altro trofeo. Vantaggio dopo 4' con Vangsgaard, pareggio giallorosso al 30' con il gol di Haavi che chiude il primo tempo. Nella ripresa Bonansea riporta in avanti le bianconere ma a dieci minuti dal termine Giugliano pareggia ancora. La partita però non è finita e al 92' ci pensa l'ex Lindsey Thomas a fissare il punteggio sul 3-2 e far gioire la Juventus.

Juventus-Roma 3-2, il tabellino

 

4' Vangsgaard, 69' Bonansea, 92' Thomas (J); 30' Haavi, 79' Giugliano (R)

 

JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini (74' Casciano), Salvai (87' Kullberg), Harviken; Thomas, Brighton (65' Godo), Schatzer (74' Rosucci), Bonansea; Pinto; Vangsgaard, Girelli (87' Cambiaghi). All. Massimiliano Canzi.

 

ROMA (3-4-1-2): Lukasova; Di Guglielmo, van Diemen, Heatley; Bergamaschi (60' Viens), Rieke, Giugliano, Veje (95' Corelli); Kuhl (60' Greggi); Pilgrim (83' Babajide), Haavi. All. Luca Rossettini. 

 

Ammonizioni: 41' Brighton (J)

Calcio: altre notizie

Alla Juventus la Women's Cup: Roma battuta 3-2

Calcio femminile

La Juventus vince la Women's Cup contro la Roma al 92'. Le ragazze di Canzi superano 3-2 le...

All'Atletico il derby di Madrid: Real battuto 5-2

Liga

L'Atletico stravince il derby di Madrid contro il Real 5-2. La squadra di Simeone ottiene la...

Premier: primo ko Liverpool, il City ne fa 5

Premier League

Prima sconfitta in campionato per il Liverpool che perde in casa del Crystal Palace. Non basta il...

Dove vedere Cagliari-Inter

guida tv

La partita Cagliari-Inter della 5^ giornata di Serie A, si gioca sabato 27 settembre alle ore...

Moratti a casa: lascia l'ospedale dopo 30 giorni

INTER

L’imprenditore ed ex n°1 del club nerazzurro è tornato a casa. Era stato ricoverato il 26 agosto...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE