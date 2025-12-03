Offerte Sky
Calcio femminile
©Getty

L'Italia ha ottenuto dalla UEFA l'incarico di organizzare gli Europei femminili Under 19 del 2029: è la seconda volta nella storia che questa competizione si tiene nel nostro Paese (l'unico precedente risale al 2011). I quattro stadi scelti per l'occasione si trovano tutti tra le Marche e l'Abruzzo. Si tratta dello Stadio 'Angelini' di Chieti, il 'Recchioni' di Fermo, il 'Pavone-Mariani' di Pineto e il 'Riviera delle Palme' di San Benedetto del Tronto. Il presidente federale Gravina ha commentato la notizia dicendo: "L'organizzazione della fase finale dell'europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la Figc e l'intero movimento femminile italiano. Nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l'attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento".

