Dove vedere Cremonese-Cagliari

I numeri di Cremonese e Cagliari

Nelle otto sfide tra Cremonese e Cagliari in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con il bilancio in perfetto equilibrio: tre successi per parte e due pareggi. L'ultimo di questi incroci risale al 25 febbraio 1996: 3-1 per i grigiorossi , con reti di Riccardo Maspero, Giovanni Dall'Igna e Marko Perovic - Roberto Muzzi per i sardi. Tutte le tre vittorie della Cremonese contro il Caglari in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; nelle quattro sfide allo Zini, dopo aver ottenuto una sconfitta nel primo incrocio, i grigiorossi hanno vinto tutte le successive tre gare con un punteggio aggregato di 8-2. Momento di calo della Cremonese: quattro partite di fila senza segnare in campionato, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1V), dopo che nelle prime quattro partite interne di questo campionato era rimasta imbattuta in virtù di un successo e tre pareggi di fila. Il Cagliari ha perso l'ultima partita in Serie A contro il Milan (0-1), interrompendo una serie di tre anni consecutivi (2022, 2024, 2025) in cui non aveva perso nessuna delle prime due gare di campionato dell'anno solare. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P), perdendo quattro delle cinque gare fuori casa più recenti contro queste formazioni (1V) - l'unico successo nel periodo è arrivato il 30 settembre 2024 contro il Parma (3-2). Dopo il successo contro il Torino per 2-1 nell'ultima trasferta, il Cagliari potrebbe vincere due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2019 sotto la guida di Rolando Maran.