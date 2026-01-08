Offerte Sky
Lazio, in serata l'arrivo di Taylor in Italia: affare da 15 milioni con l'Ajax

Calciomercato

I biancocelesti sono pronti ad accogliere il nuovo centrocampista: è Kenneth Taylor, in arrivo stasera in Italia. Operazione da 15 milioni di euro con l'Ajax

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Guendouzi esce, Kenneth Taylor entra. Mentre il francese è volato in Turchia per trasferirsi al Fenerbahce, la Lazio è pronta ad accogliere il suo nuovo centrocampista. Il classe 2002 olandese, infatti, arriverà in serata in Italia per sottoporsi domani alle visite mediche di rito e la firma sul contratto che darà il via ufficialmente alla sua nuova avventura in Serie A. Per assicurarsi Taylor, i biancocelesti hanno chiuso un accordo con l'Ajax sulla base di 15 milioni di euro.

I numeri di Taylor

24 anni da compiere a maggio, Kenneth Taylor ha sempre giocato in carriera con la maglia dell'Ajax dopo tutto il percorso nelle giovanili. 184 le presenze in prima squadra, comprese le 19 (con 2 gol e 4 assist) di questa stagione tra campionato e Champions League. Il centrocampista vanta anche 5 partite con la nazionale Oranje (l'ultima a marzo 2025), con cui ha esordito nel 2022.

