Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
- La Lazio ha ceduto Guendouzi al Fenerbahçe: ieri l'ultima partita
- Ora si cerca di stringere per il sostituto: è Kenneth Taylor dell'Ajax
- E in attacco arriva Ratkov del Salisburgo
- Fiorentina, in chiusura Brescianini
- Milan e Maignan mai così vicini al rinnovo
- Roma, incontro Gasp-Friedkin. E su Raspadori...
- Napoli, non solo il Benfica per Lucca: c'è anche il Forest
- Balotelli firma con l'Al-Ittifaq
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Bari, in arrivo due giocatori dall'Inter
Nelle prossime ore l'Inter risolverà con la Juve Stabia il prestito del difensore Stabile e dell'ala De Pieri e poi li girerà in prestito al Bari
Serie B, Reggiana: depositato il contratto di Pasquoto
Nuovo acquisto per la Reggiana: depositato il contratto di Lucas Pasquoto. Il difensore brasiliano, classe 2005, si trasferisce a titolo definitivo dall’ Avai Fc
Roma, cresce l'ottimismo per Raspadori
Massara ha incontrato gli agenti di Raspadori: l’incontro non è stato decisivo ma si registra comunque un pizzico più di ottimismo
Inter, si continua a lavorare a Mlacic per la difesa
L'inter continua a seguire Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Operazione da circa 5 milioni di euro
Lazio, Guendouzi partito per la Turchia
Il centrocampista è partito per la Turchia: lo attende il Fenerbahce. Operazione che frutterà alla Lazio 28 milioni di euro + 2 di bonus
Lazio, iniziate le visite di Ratkov
Iniziate le visite mediche di Ratkov, il nuovo attaccante della Lazio arriva dal Salisburgo
Lazio, si spinge per Kenneth Taylor
Dopo la cessione di Guendouzi definita con il Fenerbahce, la Lazio cerca di chiudere per il suo sostituto: il profilo scelto è quello di Taylor dell'Ajax, per una cifra vicina ai 15 milioni
Lotito: "Taylor farà parte della Lazio"
"Taylor farà parte della Lazio, è stato già acquistato. Ma il mercato non finisce qua. L'interesse della società è quello di rinforzare la squadra e questo passa anche attraverso l'acquisto di giocatori più giovani. Sarri non conosce Ratkov? Non fa lo scout, fa l'allenatore. Imparerà ad apprezzarlo". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina annuncia l'acquisto del centrocampista dell'Ajax. Poi, sull'addio di Castellanos e Guendouzi, sottolinea come entrambi hanno "chiesto di andar via, per questo li abbiamo lasciati andare. Ho imparato che non bisogna trattenere a forza un giocatore che non vuole rimanere. Nessuno sta svendendo i giocatori o la società"
Bologna, Byar va al Wydad
Il Bologna ha comunicato di avere ceduto al Wydad AC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Naim Byar a titolo definitivo
Bologna, le parole di Di Vaio sul mercato
Nel pre partita di Bologna-Atalanta ha parlato Marco Di Vaio. Su Fabbian: "Per noi è un giocatore importante, ha giocato la finale di Coppa Italia e questo dimostra quanto sia importante. E' giovane e ha margine di miglioramento". Su Fazzini: "L'obiettivo del Bologna in questo momento è recuperare giocatori e energie e tornare al nostro livello. Fazzini come tanti altri giocatori è interessante e lo abbiamo seguito, ora è della Fiorentina. E' giovane e con margine, come Fabbian, ma non è un nostro obiettivo in questo momento"
Balotelli torna in campo, ha firmato con un club emiratino
Balotelli ha trovato squadra, ha firmato con l'Al Ittifaq Fc di Dubai. Per lui due anni e mezzo di contratto. Dal 12 gennaio il contratto potrà essere depositato e quindi potrà poi scendere in campo. Venerdì la partenza per Dubai