Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Nel pre partita di Bologna-Atalanta ha parlato Marco Di Vaio. Su Fabbian: "Per noi è un giocatore importante, ha giocato la finale di Coppa Italia e questo dimostra quanto sia importante. E' giovane e ha margine di miglioramento". Su Fazzini: "L'obiettivo del Bologna in questo momento è recuperare giocatori e energie e tornare al nostro livello. Fazzini come tanti altri giocatori è interessante e lo abbiamo seguito, ora è della Fiorentina. E' giovane e con margine, come Fabbian, ma non è un nostro obiettivo in questo momento"