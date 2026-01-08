Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo di Brescianini dall'Atalanta: 1 milione per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che diventerà obbligo in caso di salvezza dei viola.

Dopo aver abbandonato l'ultimo posto in classifica, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato per dare a Vanoli ulteriori rinforzi per la difficile lotta salvezza. Il club viola ha chiuso con l'Atalanta per l'arrivo di Brescianini. La formula: 1 milione per il prestito e 10 milioni per il diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza. Il centrocampista in stagione vanta 12 presenze e un gol in Serie A con l'Atalanta. Ecco quindi il secondo arrivo per i viola dopo quello di Solomon.