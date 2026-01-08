Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli e le cifre

Calciomercato

Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo di Brescianini dall'Atalanta: 1 milione per il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che diventerà obbligo in caso di salvezza dei viola. 

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Dopo aver abbandonato l'ultimo posto in classifica, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato per dare a Vanoli ulteriori rinforzi per la difficile lotta salvezza. Il club viola ha chiuso con l'Atalanta per l'arrivo di Brescianini. La formula: 1 milione per il prestito e 10 milioni per il diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza. Il centrocampista in stagione vanta 12 presenze e un gol in Serie A con l'Atalanta. Ecco quindi il secondo arrivo per i viola dopo quello di Solomon.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli

Calciomercato

Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo...

Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Balotelli va a Dubai: firma con l'Al Ittifaq Fc

Calciomercato

L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo,...

Lazio, accordo chiuso col Fenerbahce per Guendouzi

Calciomercato

Matteo Guendouzi lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di...

Calciomercato, news e trattative del 7 gennaio

Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE