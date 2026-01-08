Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

L'Atalanta vuole Giovane del Verona. Le news di calciomercato

Calciomercato

Al club nerazzurro piace l'attaccante brasiliano del Verona, già autore di 3 gol in Serie A: con Brescianini e Maldini in uscita, l'Atalanta vuole anticipare la Roma e stringere per Giovane, per rinforzare il reparto offensivo di Palladino

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Dopo le uscite, l’Atalanta pensa anche alle entrate e può stringere per Giovane. L’attaccante del Verona, 22 anni e 3 gol in questo campionato, piace al club dei Percassi, che sta provando a metterlo a disposizione di Raffaele Palladino già in questa sessione di gennaio. Con Brescianini verso la Fiorentina e Maldini in uscita verso la Lazio, l’Atalanta prova la mossa Giovane, cercando anche di anticipare la Roma, interessata al calciatore arrivato in estate dal Corinthians. Da capire se già oggi i nerazzurri proveranno ad affondare con il Verona per portare il calciatore a Bergamo. Nella sfida di ieri sera contro il Napoli, finita 2-2, Giovane è partito dalla panchina ed è entrato al minuto 64. 

Giovane: chi è l'attaccante voluto dall'Atalanta

Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, è arrivato in Italia la scorsa estate, prelevato dall'Hellas Verona a parametro zero dopo la fine dell'esperienza con il Corinthians. Fin qui in Serie A ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 18 partite, tra cui una rete proprio all'Atalanta nella vittoria per 3-1 dello scorso 6 dicembre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Fiorentina, è fatta per Brescianini: i dettagli

Calciomercato

Il club viola ha chiuso per l'arrivo di un rinforzo a centrocampo: è fatta infatti per l'arrivo...

Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Balotelli va a Dubai: firma con l'Al Ittifaq Fc

Calciomercato

L'attaccante si trasferisce da svincolato nella squadra di Dubai: contratto di 2 anni e mezzo,...

Lazio, accordo chiuso col Fenerbahce per Guendouzi

Calciomercato

Matteo Guendouzi lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di...

Calciomercato, news e trattative del 7 gennaio

Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE