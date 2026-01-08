Al club nerazzurro piace l'attaccante brasiliano del Verona, già autore di 3 gol in Serie A: con Brescianini e Maldini in uscita, l'Atalanta vuole anticipare la Roma e stringere per Giovane, per rinforzare il reparto offensivo di Palladino

Dopo le uscite, l’Atalanta pensa anche alle entrate e può stringere per Giovane. L’attaccante del Verona, 22 anni e 3 gol in questo campionato, piace al club dei Percassi, che sta provando a metterlo a disposizione di Raffaele Palladino già in questa sessione di gennaio. Con Brescianini verso la Fiorentina e Maldini in uscita verso la Lazio, l’Atalanta prova la mossa Giovane, cercando anche di anticipare la Roma, interessata al calciatore arrivato in estate dal Corinthians. Da capire se già oggi i nerazzurri proveranno ad affondare con il Verona per portare il calciatore a Bergamo. Nella sfida di ieri sera contro il Napoli, finita 2-2, Giovane è partito dalla panchina ed è entrato al minuto 64.