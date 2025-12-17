Champions, Juve Women ko: ora i playoff

La Juventus femminile ha perso 1-0 all'Allianz Stadium nell'ultima partita della fase campionato di Champions League. In tribuna anche Spalletti e McKennie. Ora le bianconere sfideranno nei playoff Wolfsburg oppure Paris Fc: sorteggio in programma giovedì 18 dicembre
La Juventus chiude la prima fase della Women's Champions League con una sconfitta, all'Allianz Stadium vince il Manchester United per 1-0. Il gol decisivo viene realizzato al 18' da Park con un bel destro a giro che si infila all'incrocio dei pali; le ragazze di Canzi cercano il pareggio ma alla fine devono arrendersi. Le bianconere, però, accedono al turno di play-off da ottave in classifica: ora c'è attesa per il sorteggio fissato per la giornata di giovedì 18 dicembre, per la Juve ci sarà o il Wolfsburg o il Paris Fc. La sfida d'andata sarà in trasferta tra l'11 o il 12 febbraio, una settimana dopo il ritorno in casa delle bianconere.
Canzi: "Raccolto meno di quello che abbiamo seminato"
"Il bilancio è positivo, se ce l'avessero proposto all'inizio avremmo accettato di buon grado questo traguardo: forse abbiamo raccolto un po' meno di quanto seminato": così il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, dopo la sconfitta in Women's Champions League contro il Manchester United. "Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, ci stiamo guadagnando il rispetto da parte degli altri e sono state tutte gare tiratissime: questa prima fase della Champions ci ha dato grande consapevolezza". Sugli spalti era presente anche l'allenatore della prima squadra maschile Luciano Spalletti: "Mi ha fatto molto piacere e so che c'erano anche i vertici del club, è importante sentire la vicinanza della società e ci sentiamo parte integrante della Juve".
Spalletti e McKennie allo Stadium
Luciano Spalletti e Weston McKennie all'Allianz Stadium in tribuna per assistere alla sfida di Women's Champions League tra la Juventus e il Manchester United. Sugli spalti oltre all'allenatore bianconero sono presenti il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Damien Comolli.