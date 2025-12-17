Champions, Juve Women ko: ora i playoff

Canzi: "Raccolto meno di quello che abbiamo seminato"

"Il bilancio è positivo, se ce l'avessero proposto all'inizio avremmo accettato di buon grado questo traguardo: forse abbiamo raccolto un po' meno di quanto seminato": così il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, dopo la sconfitta in Women's Champions League contro il Manchester United. "Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque, ci stiamo guadagnando il rispetto da parte degli altri e sono state tutte gare tiratissime: questa prima fase della Champions ci ha dato grande consapevolezza". Sugli spalti era presente anche l'allenatore della prima squadra maschile Luciano Spalletti: "Mi ha fatto molto piacere e so che c'erano anche i vertici del club, è importante sentire la vicinanza della società e ci sentiamo parte integrante della Juve".