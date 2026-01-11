La partita Lecce-Parma, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 11 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Parma

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Parma in Serie A (entrambe al Tardini nel 2025), tanti successi quanti quelli ottenuti dai salentini in tutte le precedenti 25 gare contro i Ducali nel massimo campionato (2V, 10N, 13P). Dopo aver perso la prima trasferta contro il Lecce in Serie A il 12 maggio 1991 (1-0), il Parma è rimasto imbattuto in tutte le successive 12 gare fuori casa contro i salentini nel massimo campionato (6V, 6N): già striscia record senza sconfitte per i Ducali in trasferta contro una singola avversaria in Serie A. Il Lecce non ha vinto in nessuna delle ultime tre partite giocate in Serie A (1N, 2P) e potrebbe restare a secco di successi per più match di seguito per la prima volta dalle prime cinque giornate di questo campionato (2N, 3P). Inoltre, dopo lo 0-2 contro la Roma nell'ultimo turno, i salentini potrebbero subire due sconfitte di fila senza segnare per la prima volta dallo scorso febbraio (due 0-1, contro Udinese e Fiorentina in quel caso). Dopo lo 0-3 con il Como e lo 0-2 contro la Roma, il Lecce potrebbe perdere tre match casalinghi di fila senza segnare in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella propria storia. Nelle ultime nove partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, inclusa quella per 2-0 con l'Inter nell'ultimo turno. Parma imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (2V, 1N) e nelle ultime quattro è sempre andato a segno: non arriva a cinque gare esterne di fila in Serie A trovando la via del gol dal periodo tra febbraio e aprile 2021 (serie di sei in quel caso). Il Lecce è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato ancora un gol su calcio di rigore, avendo sprecato il suo unico tentativo dal dischetto (un rigore ricevuto a favore in questa Serie A, record negativo condiviso con Atalanta e Cagliari).