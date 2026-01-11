Mario Balotelli è partito dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per viaggiare verso Dubai dove comincerà un nuovo capitolo della sua carriera nell'Al Ittifaq. L’ex Inter e Milan ha parlato prima di partire di diversi temi, spiegando che ha avuto anche trattative con club italiani: “Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni. Genoa? Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì“.