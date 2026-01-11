Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE
Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. E domani torna 'Calciomercato l'Originale' in diretta da Senigallia, dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi:
- Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Gianluca Di Marzio
- Roma, Massara: "Raspadori in via di definizione"
- Balotelli parte per Dubai: "Il calcio è cambiato"
- Raspadori, la Roma continua ad attendere la risposta
- Lazio, è arrivato il transfer per Taylor
- La Juve cerca un esterno offensivo: tre idee in lista
- Napoli, passi avanti per Ferguson: nuovi contatti
- Milan Futuro, Maximilian Ibrahimovic all'Ajax
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Juventus, Chiesa e non solo per l'esterno d'attacco
La priorità in casa Juventus è trovare un vice Yildiz: per Chiesa si insiste per un prestito, i bianconeri potrebbero presentare un’offerta con obbligo condizionato o diritto di riscatto con penale per “tutelare” anche il Liverpool e provare a sbloccare la situazione ( gli inglesi vogliono cederlo solo a titolo definitivo). Le altre idee sono Gudmundsson, Carrasco ora all'Al-Shabab e Daniel Maldini (lo aveva avuto il direttore tecnico Modesto a Monza e Spalletti era stato il primo a convocarlo e a farlo esordire in Nazionale).
Guendouzi, gol all'esordio e Supercoppa di Turchia
Esordio da incorniciare per Mateo Guendouzi con la maglia del Fenerbahce. L'ex centrocampista della Lazio è andato a segno nella finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray vinta dalla sua squadra. Acquistato due giorni fa dalla Lazio, il centrocampista ha impiegato pochissimo per diventare subito protagonista nella sua nuova squadra.
Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic non partirà a gennaio. Puntiamo sui giovani”
L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima di Roma-Sassuolo: “Muharemovic non partirà sicuramente a gennaio. Lo terremo almeno fino alla fine del campionato. La nostra filosofia è puntare sui ragazzi giovani e valorizzarli. Continueremo a farlo, se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questa fase di mercato lo faremo”. Raspadori alla Roma? Con Giacomo ci lega un rapporto speciale. Nella Roma può essere una pedina importante. C’è un legame special e se volesse venire a Roma farebbe bene perché è una grande squadra
Koleosho, Semenyo e non solo: gli acquisti ufficiali all'estero
Un attaccante dell'Italia Under 21 giocherà a ParigiVai al contenuto
Milan, un altro Ibrahimović all’Ajax: Maximilian si trasferisce in prestito con diritto di riscatto
L’operazione tra Milan e Ajax per Maximilian Ibrahimović è fatta: prestito con diritto di riscatto. A distanza di quasi 22 anni, un altro Ibrahimović vestirà la maglia dell’Ajax. Il figlio d’arte si trasferirà in Olanda, seguendo così le orme del padre, in prestito con diritto di riscatto, con i rossoneri che conservano anche una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2006 si è messo in luce con il Milan Futuro prima in Serie C e ora in Serie D, dove ha collezionato 5 gol e 4 assist in 16 partite. L’esterno svedese è pronto per il trasferimento in uno dei club più importanti a livello internazionale.
Maximilian Ibrahimovic segue le orme di papà ZlatanVai al contenuto
Lazio, Sarri e il suo lavoro su Taylor e Ratkov
Lazio oggi in campo a Verona. A disposizione di Sarri ci saranno anche i due volti nuovi già arrivati sul mercato: si tratta dell'olandese Taylor e del croato Ratkov. Come può l'allenatore della Lazio farli crescere. L'approfondimento su Sky Sport Insider
Come Sarri può valorizzare Ratkov e TaylorVai al contenuto
Roony Bardghji e quel talento tra le mani del Barcellona
Roony Bardghji è un talento che il Barcellona sta scoprendo e che è arrivato grazie a un'operazione di calciomercato molto lungimirante. E riguarda, in qualche modo, anche Yamal. L'approfondimento su Sky Sport Insider
Roony Bardghji sembra nato per giocare nel BarçaVai al contenuto
Pisa, preso Bozhinov dall'Anversa
Dopo il pareggio sul campo dell'Udinese il Pisa continua a cercare rinforzi sul mercato. La squadra di Gilardino ha un nuovo difensore: si tratta di Rosen Bozhinov che è in arrivo per 5 milioni di euro più bonus dall'Anversa
Balotelli riparte da Dubai: firma con l'Al Ittifaq
Mario Balotelli è partito dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per viaggiare verso Dubai dove comincerà un nuovo capitolo della sua carriera nell'Al Ittifaq. L’ex Inter e Milan ha parlato prima di partire di diversi temi, spiegando che ha avuto anche trattative con club italiani: “Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni. Genoa? Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì“.
Lecce, è fatta per Ngom dall'Estrela Amadora
Il Lecce ha chiuso per un nuovo rinforzo: è fatta per Oumar Ngom, mediano di 21 anni. Arriva dall’Estrela Amadora - stesso club da cui erano arrivati Gaspar, Tiago Gabriel e Veiga. Operazione chiusa a titolo definitivo.
Massara: "Raspadori? In via di definizione"
Potrebbe essere oggi il giorno buono per la chiusura della trattativa fra Roma e Atletico Madrid per portare nella capitale Giacomo Raspadori. A confermarlo nel pre partita di Roma-Sassuolo è stato il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara: "Trattativa con Raspadori in via di definizione, in un senso o nell'altro. Plausibile che ci sia una soluzione al più presto".