E' il giorno della finale della Supercoppa femminile. Oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 sfida tra Juventus e Roma allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara: la partita sarà trasmessà in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini. Anche su Sky Sport 24, collegamenti pre e post partita da Pescara con Mario Giunta per vivere insieme tutta la giornata in chi verrà assegnato il primo titolo dell’anno solare 2026. E per l'occasione, entra nella squadra Sky Patrizia Panico, legend del calcio femminile.