Supercoppa femminile: oggi Juventus-Roma LIVE su SkyGUIDA TV
Appuntamento alle 15, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la Supercoppa femminile tra Juventus e Roma che a Pescara assegnerà il trofeo. Pre e post partita e collegamenti su Sky Sport 24 per non perdere nulla di questa giornata decisiva. E per l'occasione, entra nella squadra Sky Patrizia Panico, legend del calcio femminile
E' il giorno della finale della Supercoppa femminile. Oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 sfida tra Juventus e Roma allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara: la partita sarà trasmessà in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Gaia Brunelli e Martina Angelini. Anche su Sky Sport 24, collegamenti pre e post partita da Pescara con Mario Giunta per vivere insieme tutta la giornata in chi verrà assegnato il primo titolo dell’anno solare 2026. E per l'occasione, entra nella squadra Sky Patrizia Panico, legend del calcio femminile.
La stagione di Roma e Juventus
Le giallorosse allenate da Luca Rossettini si trovano al comando della classifica della Serie A, mentre in Champions sono uscite di scena con un turno d'anticipo. Le bianconere guidate da Massimiliano Canzi, invece, hanno conquistato la Serie A Women’s Cup a inizio stagione, poi hanno subito una frenata. Il cammino è ripreso anche grazie a un ottimo andamento in Champions, dove è stato sfiorato l'accesso diretto ai quarti. Ci sono però i play-off ora ad attendere la Juventus.
Supercoppa italiana femminile: il programma su Sky
- Ore 15 - Juventus-Roma in diretta su Sky Sport Uno