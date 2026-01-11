Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 20^ giornataguida tv
Oggi, domenica 11 gennaio, si scende in campo per la 20^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Verona-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campinato
Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 20^ giornata di campionato che si apre alle 12.30 con Lecce-Parma e prosegue alle 15.00 con Fiorentina-Milan. Alle 18.00 è il momento di Verona-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci. Mentre alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Napoli.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella, Marco Nosotti e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Riccardo Gentile e Walter Zenga. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, gli appuntamenti di oggi
Domenica 11 gennaio
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella, Marco Nosotti e Marco Bucciantini
- ore 12.30: Lecce-Parma su DAZN 1
- ore 15.00: Fiorentina-Milan su DAZN 1
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Riccardo Gentile e Walter Zenga
- alle 18.00: VERONA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci
- Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara