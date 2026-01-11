Sono quattro gli appuntamenti della domenica della 20^ giornata di campionato che si apre alle 12.30 con Lecce-Parma e prosegue alle 15.00 con Fiorentina-Milan . Alle 18.00 è il momento di Verona-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci. Mentre alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Napoli .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella, Marco Nosotti e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Riccardo Gentile e Walter Zenga. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.