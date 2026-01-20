Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky

Le gare d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia Women live su Sky Sport Calcio e NOW. Oggi Milan-Fiorentina alle 18. Mercoledì 21 gennaio: Ternana Women-Inter alle 18 e Lazio-Roma alle 20.30. Giovedì 22 chide Napoli Women-Juventus (alle 18)
La Coppa Italia Women 2025/2026 entra nelle sue fasi decisive, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 20 gennaio, tutte live e in esclusiva su Sky Sport Calcio le sfide d’andata dei quarti di finale. Si parte alle 18 con Milan-Fiorentina, con la telecronaca di Federico Zanon. Si prosegue mercoledì 21 gennaio: alle 18 Ternana Women-Inter, con la telecronaca di Gaia Brunelli; alle 20.30 Lazio-Roma, con il commento di Davide Polizzi. Giovedì 22 gennaio l’ultima sfida, tra Napoli Women e Juventus alle 18 con la telecronaca di Gaia Brunelli. Le gare di ritorno si disputeranno tra mercoledì 28 (Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, entrambe alle 18) e giovedì 29 gennaio (Fiorentina-Milan alle 18, Juventus-Napoli Women alle 20.30) e saranno tutte trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su NOW.
La programmazione della Coppa Italia Women su Sky e NOW
Martedì 20 gennaio
- Milan-Fiorentina, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Federico Zanon
Mercoledì 21 gennaio
- Ternana Women-Inter, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Gaia Brunelli
- Lazio-Roma, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Davide Polizzi
Giovedì 22 gennaio
- Napoli Women-Juventus, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Gaia Brunelli