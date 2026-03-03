Fabregas: "Bella gara ma ci stava l'1-0 per noi"

L'allenatore del Como commenta lo 0-0 del Sinigaglia nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter: "I ragazzi hanno fatto una bella gara, ci stava l'1-0 per noi ma contro la squadra più dominante della Serie A abbiamo fatto la partita che volevamo". Rivincite contro qualcuno? "No, è da perdenti, cerchiamo di alzare ogni volta l'asticella". Su Bastoni: "Ha chiesto scusa, bisogna proteggerlo" CRONACA - TABELLONE - PAGELLE

E' tutto sommato soddisfatto Cesc Fabregas dopo lo 0-0 ottenuto al Sinigaglia contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Partita a scacchi? E' quello che è - dice a Mediaset - Nel globale della partita magari un gol lo possiamo fare, ma è stata una partita molto tattica. Contro la squadra più dominante della Serie A abbiamo fatto la partita che volevamo: molto compatti e abbiamo avuto tre opportunità. Negli ultimi 4 o 5 anni loro sono stati molto dominanti e hanno fatto un tiro. Una partita che ti lascia soddisfatto ma con un sapore amaro, ci stava l'1-0".

"Rivincite contro qualcuno? No, è da perdenti" "Rivincite contro qualcuno? No, è da perdenti. La gente intelligente, che ha fame e voglia di imparare è umile e aperta a sentire le opinioni di tutti. Dobbiamo continuare a remare, mancano 12 partite e speriamo 13. Dobbiamo riposare bene, ci hanno messo ancora la partita sabato alle 3 e all'Inter domenica sera. Speriamo di riposare bene e andare al meglio a Cagliari". L'Inter avrà la possibilità di giocare in casa al ritorno ed è forse la favorita per la finale: "Non lo so, l'unica cosa che so è che siamo il Como e loro sono l'Inter. Mentalità diversa tra le due squadre e tra le due società. Ci siamo guadagnati il merito di giocarci la finale di Coppa Italia a San Siro: due anni fa nessuno l'avrebbe detto. Manca tanto tempo sfortunatamente per giocare il ritorno". Sull'atteggiamento tattico diverso proposto dall'Inter: "Andrebbe chiesto a Chivu io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella gara".

"Piano piano cerchiamo di alzare l'asticella" Quanto al suo futuro e sulla possibilità di rimanere al Como anche nella prossima stagione glissa: "L'idea è sempre stata quella di crescere, dobbiamo continuare così. Adesso la mia testa è alla Serie A c'è tanta strada da fare. Il sogno è continuare a crescere e quando saremo preparati lottare per un po' di più. Piano piano alziamo l'asticella e vediamo dove si arriva".