Fabregas: "Bella gara ma ci stava l'1-0 per noi"

L'allenatore del Como commenta lo 0-0 del Sinigaglia nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter: "I ragazzi hanno fatto una bella gara, ci stava l'1-0 per noi ma contro la squadra più dominante della Serie A abbiamo fatto la partita che volevamo". Rivincite contro qualcuno? "No, è da perdenti, cerchiamo di alzare ogni volta l'asticella". Su Bastoni: "Ha chiesto scusa, bisogna proteggerlo"
E' tutto sommato soddisfatto Cesc Fabregas dopo lo 0-0 ottenuto al Sinigaglia contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Partita a scacchi? E' quello che è - dice a Mediaset - Nel globale della partita magari un gol lo possiamo fare, ma è stata una partita molto tattica. Contro la squadra più dominante della Serie A abbiamo fatto la partita che volevamo: molto compatti e abbiamo avuto tre opportunità. Negli ultimi 4 o 5 anni loro sono stati molto dominanti e hanno fatto un tiro. Una partita che ti lascia soddisfatto ma con un sapore amaro, ci stava l'1-0".
"Rivincite contro qualcuno? No, è da perdenti"
"Rivincite contro qualcuno? No, è da perdenti. La gente intelligente, che ha fame e voglia di imparare è umile e aperta a sentire le opinioni di tutti. Dobbiamo continuare a remare, mancano 12 partite e speriamo 13. Dobbiamo riposare bene, ci hanno messo ancora la partita sabato alle 3 e all'Inter domenica sera. Speriamo di riposare bene e andare al meglio a Cagliari". L'Inter avrà la possibilità di giocare in casa al ritorno ed è forse la favorita per la finale: "Non lo so, l'unica cosa che so è che siamo il Como e loro sono l'Inter. Mentalità diversa tra le due squadre e tra le due società. Ci siamo guadagnati il merito di giocarci la finale di Coppa Italia a San Siro: due anni fa nessuno l'avrebbe detto. Manca tanto tempo sfortunatamente per giocare il ritorno". Sull'atteggiamento tattico diverso proposto dall'Inter: "Andrebbe chiesto a Chivu io ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella gara".
"Piano piano cerchiamo di alzare l'asticella"
Quanto al suo futuro e sulla possibilità di rimanere al Como anche nella prossima stagione glissa: "L'idea è sempre stata quella di crescere, dobbiamo continuare così. Adesso la mia testa è alla Serie A c'è tanta strada da fare. Il sogno è continuare a crescere e quando saremo preparati lottare per un po' di più. Piano piano alziamo l'asticella e vediamo dove si arriva".
"Bastoni? Lo dobbiamo proteggere, ha sbagliato, si è scusato, ne uscirà"
Belle le parole a sostegno di Bastoni, fischiato anche a Como a più riprese: "Perché succede? Perché gioca nella squadra più forte d'Italia. Quando tutti alzano la voce contro una persona si va contro questa - dice in conferenza stampa - Non lo conosco, ho studiato molto l'Inter negli ultimi anni e per me lui è un giocatore top. Un grandissimo ragazzo, penso siano cose da tifoseria. Lo dobbiamo proteggere. Ha sbagliato quel giorno? Sicuramente sì. Una cosa che si fa, può succedere, anche io ho sbagliato quando ho fatto quel che ho fatto a San Siro. Si chiede scusa, loro sono ragazzi giovani. Si può sempre imparare, lui ne uscirà".