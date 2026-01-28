La Coppa Italia Women 2025/2026 è entrata nella sua fase decisiva, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 28 gennaio, tutte live e in esclusiva le sfide di ritorno dei quarti di finale. Si parte alle 18 con Roma-Lazio in diretta su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Federico Zanon. Alla stessa ora, su Sky Sport Uno e NOW, la sfida Inter-Ternana Women, con la telecronaca di Gaia Brunelli. Si prosegue giovedì 29 gennaio: alle 18 Fiorentina-Milan live su Sky Sport Calcio e NOW con il commento di Gaia Brunelli; alle 20.30 Juventus-Napoli Women, in diretta su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Davide Polizzi. Le semifinali si disputeranno il 9-10-11 marzo (partite d’andata) e il 28-29 marzo (partite di ritorno) e saranno tutte in diretta e in esclusiva su Sky e NOW.