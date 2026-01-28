Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa Italia Women, ritorno quarti finale su Sky. Oggi c'è Roma-Lazio

Calcio femminile

Al via oggi il ritorno dei quarti, da seguire in esclusiva su Sky e NOW: alle 18 Roma-Lazio (Sky Sport Calcio) e Inter-Ternana Women (Sky Sport Uno). Giovedì 29 gennaio alle 18 Fiorentina-Milan (Sky Sport Calcio) e alle 20.30 Juventus-Napoli Women (Sky Sport Arena)

La Coppa Italia Women 2025/2026 è entrata nella sua fase decisiva, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 28 gennaio, tutte live e in esclusiva le sfide di ritorno dei quarti di finaleSi parte alle 18 con Roma-Lazio in diretta su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Federico Zanon. Alla stessa ora, su Sky Sport Uno e NOW, la sfida Inter-Ternana Women, con la telecronaca di Gaia Brunelli. Si prosegue giovedì 29 gennaio: alle 18 Fiorentina-Milan live su Sky Sport Calcio e NOW con il commento di Gaia Brunelli; alle 20.30 Juventus-Napoli Women, in diretta su Sky Sport Arena e NOW con il commento di Davide Polizzi. Le semifinali si disputeranno il 9-10-11 marzo (partite d’andata) e il 28-29 marzo (partite di ritorno) e saranno tutte in diretta e in esclusiva su Sky e NOW.

La programmazione della Coppa Italia Women su Sky e NOW

Mercoledì 28 gennaio

  • Roma-Lazio, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Federico Zanon
  • Inter-Ternana Women, in diretta alle 18 su Sky Sport Uno e NOW. Telecronaca di Gaia Brunelli

Giovedì 29 gennaio

  • Fiorentina-Milan, in diretta alle 18 su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca di Gaia Brunelli
  • Juventus-Napoli Women, in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Davide Polizzi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dove vedere Monaco-Juventus

guida tv

Oggi alle ore 21 la Juventus affronta in trasferta il Monaco, partita da seguire in diretta...

Dove vedere Napoli-Chelsea

guida tv

Oggi alle 21 appuntamento con Napoli-Chelsea: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime...

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in trasferta il Borussia Dortmund, partita da seguire live...

Dove vedere Union SG-Atalanta

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta l'Union Saint-Gilloise, da seguire live...

Chivu: "In Champions avevamo altre aspettative"

inter

Chivu a Sky presenta la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: "Purtroppo, anche per...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE