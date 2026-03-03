Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la Svezia

Calcio femminile
©Getty

Inizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match valido per il gruppo 1 della Lega A, le azzurre cedono per 1-0 alla Svezia. A decidere la partita il gol di Angeldal al 22'

La Svezia batte 1-0 l'Italia a Reggio Calabria nella prima partita della qualificazioni al mondiale femminile del 2027. La nazionale allenata da Andrea Soncin subisce gol al 22' pt con una conclusione da fuori di Angeldal che inganna Giuliani. Nel secondo tempo le azzurre attaccano e trovano anche il palo con Bonansea, ma non riescono a pareggiare. Prossimo impegno sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca.

Soncin: "Molto rammarico, abbiamo giocato noi"

"Per quello che ha detto il campo c'è molto rammarico, abbiam giocato noi. Nel primo tempo abbiamo subito una ripartenza letale, nel secondo abbiamo avuto tante occasioni per almeno pareggiare. Iniziare con un risultato diverso avrebbe dato più serenità a tutte, ma da parte mia c'è fiducia nella forza che abbiamo per poterci giocare le nostre carte". Così, alla Rai, il ct della nazionale femminile dell'Italia, Andrea Soncin, dopo la sconfitta rimediata contro la Svezia a Reggio Calabria. "Mai come oggi siamo state vicine a vincere contro una squadra così forte come la Svezia - ha poi detto l'attaccante Cristiana Girelli -. Ci è mancato un po' di cinismo. Negli occhi di tutte c'è rammarico ma anche un po' di rabbia, e sono certa che ognuna di noi se ne ricorderà per provare a fare bene a Vicenza".

Il tabellino

ITALIA (4-5-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Bonansea (dal 39’ st Girelli), Caruso, Giugliano (dal 39’ st Dragoni), Severini (dal 30’ st Greggi), Cantore (dal 16’ st Piemonte); Cambiaghi (dal 16’ st Beccari). A disp: Baldi, Durante, Bergamaschi, D’Auria, Salvai, Soffia, Glionna. Ct: Soncin

 

SVEZIA (4-3-3): Falk; Holmberg, Andrersson, Junttila Nelhage, Lundkvist; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd (dal 41’ st Ijeh), Schröder (dal 24’ st Blomqvist), Jusu Bah (dal 30’ st Rölfo). A disp: Ohman, Enblom, Nilden, Reidy, Vinberg, Kafaji, Wijk, Bennison, Blomqvist. Ct: Almgren

 

Arbitro: Olatz Olmedo (SPA); Assistenti: Iragartze Fernández Esesúmaga (SPA), Eliana Fernández González (SPA); Quarto ufficiale: Beatriz Cuesta Arribas (SPA)

 

Rete: 22’ pt Angeldahl (S)

 

Note: Spettatori 6.008. Ammonite Di Guglielmo (I), Cambiaghi (I), Severini (I), Bonansea (I), Girelli (I), Xigiotti Olme (S)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Infortunio al ginocchio per Cristiano Ronaldo

Saudi League

Cristiano Ronaldo è uscito dal campo durante la partita tra Al-Nassr e Al-Fayha. Per il...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

Ginocchiata di Rudiger al viso a Diego Rico

Liga

Sconfitta a sorpresa per i Blancos, battuti 1-0 dal Getafe al Bernabeu e ora a -4 dal Barcellona...

Rodrygo, crociato e menisco Ko: addio Mondiali

Mondiali

Il Real Madrid perde un pezzo importante per il finale di stagione: Rodrygo, infatti, ha subito...

Sydney Sweeney show: esulta come Bruno Fernandes

SUPERSTAR

Non poteva passare inosservata allo stadio José Alvalade, spettatrice d'eccezione nella facile...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE