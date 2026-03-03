Soncin: "Molto rammarico, abbiamo giocato noi"

"Per quello che ha detto il campo c'è molto rammarico, abbiam giocato noi. Nel primo tempo abbiamo subito una ripartenza letale, nel secondo abbiamo avuto tante occasioni per almeno pareggiare. Iniziare con un risultato diverso avrebbe dato più serenità a tutte, ma da parte mia c'è fiducia nella forza che abbiamo per poterci giocare le nostre carte". Così, alla Rai, il ct della nazionale femminile dell'Italia, Andrea Soncin, dopo la sconfitta rimediata contro la Svezia a Reggio Calabria. "Mai come oggi siamo state vicine a vincere contro una squadra così forte come la Svezia - ha poi detto l'attaccante Cristiana Girelli -. Ci è mancato un po' di cinismo. Negli occhi di tutte c'è rammarico ma anche un po' di rabbia, e sono certa che ognuna di noi se ne ricorderà per provare a fare bene a Vicenza".