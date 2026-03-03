Inizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match valido per il gruppo 1 della Lega A, le azzurre cedono per 1-0 alla Svezia. A decidere la partita il gol di Angeldal al 22'
La Svezia batte 1-0 l'Italia a Reggio Calabria nella prima partita della qualificazioni al mondiale femminile del 2027. La nazionale allenata da Andrea Soncin subisce gol al 22' pt con una conclusione da fuori di Angeldal che inganna Giuliani. Nel secondo tempo le azzurre attaccano e trovano anche il palo con Bonansea, ma non riescono a pareggiare. Prossimo impegno sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca.
Soncin: "Molto rammarico, abbiamo giocato noi"
"Per quello che ha detto il campo c'è molto rammarico, abbiam giocato noi. Nel primo tempo abbiamo subito una ripartenza letale, nel secondo abbiamo avuto tante occasioni per almeno pareggiare. Iniziare con un risultato diverso avrebbe dato più serenità a tutte, ma da parte mia c'è fiducia nella forza che abbiamo per poterci giocare le nostre carte". Così, alla Rai, il ct della nazionale femminile dell'Italia, Andrea Soncin, dopo la sconfitta rimediata contro la Svezia a Reggio Calabria. "Mai come oggi siamo state vicine a vincere contro una squadra così forte come la Svezia - ha poi detto l'attaccante Cristiana Girelli -. Ci è mancato un po' di cinismo. Negli occhi di tutte c'è rammarico ma anche un po' di rabbia, e sono certa che ognuna di noi se ne ricorderà per provare a fare bene a Vicenza".
Il tabellino
ITALIA (4-5-1): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Bonansea (dal 39’ st Girelli), Caruso, Giugliano (dal 39’ st Dragoni), Severini (dal 30’ st Greggi), Cantore (dal 16’ st Piemonte); Cambiaghi (dal 16’ st Beccari). A disp: Baldi, Durante, Bergamaschi, D’Auria, Salvai, Soffia, Glionna. Ct: Soncin
SVEZIA (4-3-3): Falk; Holmberg, Andrersson, Junttila Nelhage, Lundkvist; Angeldahl, Asllani, Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd (dal 41’ st Ijeh), Schröder (dal 24’ st Blomqvist), Jusu Bah (dal 30’ st Rölfo). A disp: Ohman, Enblom, Nilden, Reidy, Vinberg, Kafaji, Wijk, Bennison, Blomqvist. Ct: Almgren
Arbitro: Olatz Olmedo (SPA); Assistenti: Iragartze Fernández Esesúmaga (SPA), Eliana Fernández González (SPA); Quarto ufficiale: Beatriz Cuesta Arribas (SPA)
Rete: 22’ pt Angeldahl (S)
Note: Spettatori 6.008. Ammonite Di Guglielmo (I), Cambiaghi (I), Severini (I), Bonansea (I), Girelli (I), Xigiotti Olme (S)