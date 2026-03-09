Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Martina Rosucci rinnova con la Juventus Women fino al 2027

Calcio femminile

Martina Rosucci rinnova il contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027. La Centrocampista e capitana della squadra prolunga per un ann. Gioca con la maglia bianconera dal 2017, dopo le esperienze con Torino e Brescia

Martina Rosucci ha rinnovato il contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027, proseguendo il percorso iniziato in bianconero nel 2017 e rafforzando ulteriormente il suo ruolo all’interno della squadra. Un accordo che permetterà alla centrocampista di raggiungere il traguardo della decima stagione con la maglia della Juventus, testimonianza di un legame profondo costruito nel tempo con il club.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Chivu: "Siamo ancora a +7. Rigore? No comment"

INTER

Nerazzurri sconfitti nel derby dopo 15 turni imbattuti in campionato. Ne ha parlato Cristian...

Allegri: "Vittoria da Champions, Inter favorita"

milan

L'allenatore del Milan analizza il successo sull'Inter e le possibilità di riaprire la corsa...

Bastoni si scontra con Rabiot: botta e cambio

inter

Alessandro Bastoni è stato costretto al cambio al 68' del derby Milan-Inter dopo uno scontro di...

De Rossi: "Speravo di battere la Roma"

genoa

L'allenatore del Genoa commenta la preziosa vittoria contro la sua ex squadra: "La Roma è forte e...

Gasp: "Rigore? Non so perché Var non interviene"

roma

L'allenatore giallorosso ha commentato la sconfitta rimediata a Marassi: "Partita difficile da...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE