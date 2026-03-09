Martina Rosucci rinnova il contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027. La Centrocampista e capitana della squadra prolunga per un ann. Gioca con la maglia bianconera dal 2017, dopo le esperienze con Torino e Brescia
Martina Rosucci ha rinnovato il contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027, proseguendo il percorso iniziato in bianconero nel 2017 e rafforzando ulteriormente il suo ruolo all’interno della squadra. Un accordo che permetterà alla centrocampista di raggiungere il traguardo della decima stagione con la maglia della Juventus, testimonianza di un legame profondo costruito nel tempo con il club.