Il Cruzeiro ha vinto il Campionato Mineiro 2026 grazie a un gol dell’ex juventino Kaio Jorge. Nel finale di gara, è scoppiato un tutti contro tutti dopo uno scontro fisico durissimo tra il portiere Everson e Christian: una rissa generalizzata che ha coinvolto tutti, anche le panchine. Calci, pugni, strattonamenti, mentre a fatica gli addetti alla sicurezza provavano a separare i tesserati. L’arbitro è stato costretto a porre fine alla gara confermando la vittoria del Cruzeiro. Il video e la lista degli espulsi