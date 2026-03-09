Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Rissa da record in Cruzeiro-Atletico Mineiro: l'arbitro espelle 23 giocatori. VIDEO

BRASILE

Il Cruzeiro ha vinto il Campionato Mineiro 2026 grazie a un gol dell’ex juventino Kaio Jorge. Nel finale di gara, è scoppiato un tutti contro tutti dopo uno scontro fisico durissimo tra il portiere Everson e Christian: una rissa generalizzata che ha coinvolto tutti, anche le panchine. Calci, pugni, strattonamenti, mentre a fatica gli addetti alla sicurezza provavano a separare i tesserati. L’arbitro è stato costretto a porre fine alla gara confermando la vittoria del Cruzeiro. Il video e la lista degli espulsi

La lista dei giocatori espulsi

(da Globo Esporte)

Cruzeiro

  • Cássio
  • Fagner
  • Fabrício Bruno
  • João Marcelo
  • Villalba
  • Kauã Prates
  • Christian
  • Lucas Romero
  • Matheus Henrique
  • Walace
  • Gerson
  • Kaio Jorge

Atletico Mineiro

  • Everson
  • Gabriel Delfim
  • Preciado
  • Lyanco
  • Ruan Tressoldi
  • Junior Alonso
  • Renan Lodi
  • Alan Franco
  • Alan Minda
  • Cassierra
  • Hulk

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

La calciatrice iraniana trattiene le lacrime

VIDEO

In Australia è in corso la Coppa d’Asia femminile a cui partecipa anche la nazionale iraniana....

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Palladino: "Bravi a rimontare, vogliamo la finale"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida della semifinale di andata di Coppa Italia...

Sarri: "Dispiace, i tifosi ci avrebbero aiutato"

Coppa Italia

L'allenatore della Lazio commenta il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico: "Prestazione di...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE