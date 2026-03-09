Rissa da record in Cruzeiro-Atletico Mineiro: l'arbitro espelle 23 giocatori. VIDEOBRASILE
Il Cruzeiro ha vinto il Campionato Mineiro 2026 grazie a un gol dell’ex juventino Kaio Jorge. Nel finale di gara, è scoppiato un tutti contro tutti dopo uno scontro fisico durissimo tra il portiere Everson e Christian: una rissa generalizzata che ha coinvolto tutti, anche le panchine. Calci, pugni, strattonamenti, mentre a fatica gli addetti alla sicurezza provavano a separare i tesserati. L’arbitro è stato costretto a porre fine alla gara confermando la vittoria del Cruzeiro. Il video e la lista degli espulsi
La lista dei giocatori espulsi
(da Globo Esporte)
Cruzeiro
- Cássio
- Fagner
- Fabrício Bruno
- João Marcelo
- Villalba
- Kauã Prates
- Christian
- Lucas Romero
- Matheus Henrique
- Walace
- Gerson
- Kaio Jorge
Atletico Mineiro
- Everson
- Gabriel Delfim
- Preciado
- Lyanco
- Ruan Tressoldi
- Junior Alonso
- Renan Lodi
- Alan Franco
- Alan Minda
- Cassierra
- Hulk