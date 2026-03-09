Offerte Sky
Infortunio Calhanoglu, l’Inter: "Risentimento muscolare". Salta l’Atalanta

INTER

Dopo aver saltato il derby, il centrocampista turco è stato sottoposto a risonanza magnetica all'Istituto Clinico di Rozzano che ha evidenziato un "leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra". Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni ma salterà sicuramente l'Atalanta. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la Fiorentina

La sua assenza nella sfida con il Milan (persa 1-0 dall'Inter) che l'ha visto in panchina per 90' lo aveva fatto presagire. Nella conferenza post-partita era stato Cristian Chivu a spiegare che "non stava bene". Oggi (lunedì 9 marzo), Hakan Calhanoglu è stato sottoposto a risonanza magnetica all'istituto Humanitas di Rozzano. L'esame ha "evidenziato - ha spiegato l'Inter - un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra". La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni. 


I tempi di recupero

Il regista nerazzurro salterà sicuramente l'importante sfida di sabato alle 15 contro l'Atalanta. L'obiettivo dell'Inter e di Chivu è quello di riaverlo a disposizione domenica 22 marzo nella trasferta contro la Fiorentina. 

