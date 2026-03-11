Fiorentina-Juventus mercoledì 11 marzo alle ore 18 e Roma-Inter giovedì 12 marzo, alla stessa ora. Sono le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia Women, entrambe da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

In diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali di andata della Coppa Italia Women 2026. Mercoledì 11 marzo alle 18 su Sky Sport Calcio, la Juventus, detentrice del trofeo, affronta la Fiorentina, che nei quarti ha eliminato il Milan. Giovedì 12 marzo alle 18 su Sky Sport Calcio, la seconda semifinale tra Roma e Inter, vittoriose rispettivamente su Lazio e Ternana nel turno precedente. Ritorno nel weekend del 28 e del 29 marzo. LA COPPA ITALIA WOMEN con risultati, classifiche, notizie e highlights è anche su Sky Sport 24, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.