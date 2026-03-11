Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa Italia Women, l'andata delle semifinali su Sky

Calcio femminile

Fiorentina-Juventus mercoledì 11 marzo alle ore 18 e Roma-Inter giovedì 12 marzo, alla stessa ora. Sono le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia Women, entrambe da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

In diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali di andata della Coppa Italia Women 2026. Mercoledì 11 marzo alle 18 su Sky Sport Calcio, la Juventus, detentrice del trofeo, affronta la Fiorentina, che nei quarti ha eliminato il Milan. Giovedì 12 marzo alle 18 su Sky Sport Calcio, la seconda semifinale tra Roma e Inter, vittoriose rispettivamente su Lazio e Ternana nel turno precedente. Ritorno nel weekend del 28 e del 29 marzo. LA COPPA ITALIA WOMEN con risultati, classifiche, notizie e highlights è anche su Sky Sport 24, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione dell’andata delle semifinali di Coppa Italia su Sky e NOW

Mercoledì 11 marzo

  • Alle 18: FIORENTINA-JUVENTUS su Sky Sport Calcio. Telecronaca di Federico Zanon

Giovedì 12 marzo

  • Alle 18: ROMA-INTER su Sky Sport Calcio. Telecronaca di Davide Polizzi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Ferguson operato: "Ora al lavoro per tornare"

roma

L'attaccante della Roma (in prestito dal Brighton) è stato operato per risolvere il problema alla...

Palladino: "Bayern ingiocabile, sapremo reagire"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta commenta la pesante sconfitta contro il Bayern senza cercare alibi: "È...

Il Leverkusen prende in giro Arteta sui social

DAI SOCIAL

Riprendendo il celebre discorso della lampadina di Mikel Arteta ai suoi giocatori: "Voglio una...

Sassuolo, Troy Tomsa squalificato fino a fine 2026

primavera

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Troy Tomsa fino al 31 dicembre 2026 per l'episodio...

Kyle Walker dice addio alla nazionale inglese

Mondiali

Il difensore del Burnley ha annunciato l'addio alla nazionale inglese: "Giocare per l'Inghilterra...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE