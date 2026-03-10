Offerte Sky
Sassuolo, Troy Tomsa squalificato fino a fine 2026 dopo l'aggressione all'arbitro

primavera

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Troy Tomsa fino al 31 dicembre 2026 per l'episodio avvenuto durante Napoli-Sassuolo (match del campionato Primavera 1). Il 18enne neroverde è stato sanzionato "per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all'esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il Direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo"

Il sito della Lega Serie A ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29^ giornata del campionato Primavera 1. Al centro dell'attenzione il caso Troy Tomsa, il centrocampista del Sassuolo che aveva aggredito l'arbitro Mattia Maresca dopo essere stato espulso durante il match contro il Napoli disputato sabato 7 marzo (vinto dagli azzurri per 5-2). Il calciatore rumeno, classe 2007, è stato squalificato fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2026). Di seguito la motivazione completa del Giudice Sportivo: "Al minuto 17° del secondo tempo, espulso per avere rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose, dopo essersi allontanato all'esibizione del cartellino rosso, tornava sui suoi passi e, raggiunto il direttore di gara, con atteggiamento veemente e aggressivo gli rivolgeva gravissime minacce e nuove ingiurie entrando in contatto fisico col medesimo". Oltre alla squalifica fino al termine del 2026, per Tomsa si segnala anche un'ammonizione con diffida per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quarta sanzione)". Il Sassuolo aveva subito condannato il gesto del proprio tesserato, prendendo le distanze dal suo comportamento.

ricostruzione

Troy Tomsa aggredisce l'arbitro durante Napoli-Sassuolo

