Evan Ferguson si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia sinistra che ho la tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane, con l'ultimo match giocato lo scorso 22 gennaio in Europa League contro lo Stoccarda, vinto dai giallorossi 2-0. Lo ha comunicato lo stesso attaccante irlandese sui propri canali social: "Giusto per chiarire alcune cose, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico, riuscito, per risolvere il mio problema. Ora ricomincia il lavoro per rimettermi in forma e giocare di nuovo". Ferguson è arrivato alla Roma la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Brighton. Con i giallorossi il 21enne attaccante ha collezionato 22 presenze con 6 gol in stagione tra campionato ed Europa League.