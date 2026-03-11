Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, infortunio Ferguson: il giocatore operato alla caviglia. Le news

roma

L'attaccante della Roma (in prestito dal Brighton) è stato operato per risolvere il problema alla caviglia sinistra. Lo ha comunicato lo stesso Ferguson sui propri canali social: "Ora comincia il lavoro per tornare a giocare"

SERIE A, GLI INDISPONIBILI

Evan Ferguson si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia sinistra che ho la tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane, con l'ultimo match giocato lo scorso 22 gennaio in Europa League contro lo Stoccarda, vinto dai giallorossi 2-0. Lo ha comunicato lo stesso attaccante irlandese sui propri canali social: "Giusto per chiarire alcune cose, mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico, riuscito, per risolvere il mio problema. Ora ricomincia il lavoro per rimettermi in forma e giocare di nuovo". Ferguson è arrivato alla Roma la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Brighton. Con i giallorossi il 21enne attaccante ha collezionato 22 presenze con 6 gol in stagione tra campionato ed Europa League.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Sassuolo, Troy Tomsa squalificato fino a fine 2026

primavera

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Troy Tomsa fino al 31 dicembre 2026 per l'episodio...

Mano di Ricci nel derby, l'Aia: "Non è rigore"

Serie A

A Open VAR è stato analizzato il tocco di braccio di Ricci nei secondi finali di Milan-Inter da...

Napoli, Vergara si ferma: 30-40 giorni di stop

Serie A

Arriva l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto. Antonio Vergara, uscito...

Bisseck: "Due derby persi ma Scudetto? Firmo"

inter

Durante l'evento "Amici dei Bambini", organizzato dalla Us Aldini, Yann Bisseck è tornato sul...

Sarri: "Grande cuore. Futuro? Rosa da rinforzare"

lazio

L'allenatore della Lazio commenta il successo sul Sassuolo: "Nel secondo tempo i ragazzi hanno...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE