Gesto di fair play durante il match di Eccellenza femminile tra Parma e Hic Sunt Leones. Le giocatrici di casa hanno infatti sbagliato volontariamente un calcio di rigore sul punteggio di 0-0, perché assegnato per un evidente errore arbitrale (tocco di mano in area del portiere e non del difensore)

Durante la partita di Eccellenza femminile tra le seconda squadra del Parma e Hic Sunt Leones, sul punteggio di 0-0 è stato assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa. Ma si tratta di un errore dell'arbitro del match, perché il pallone è stato colpito con le mani dal portiere e non dal difensore. Le giocatrici del Parma hanno così deciso di non segnare, con Claudia Morelli che ha passato dal dischetto volontariamente il pallone al portiere avversario. La partita - giocata a Noceto - è poi terminata 9-1, con relativo primo posto blindato aritmeticamente e passaggio in Promozione. Il prossimo sabato - in occasione della sfida della prima squadra contro la Cremonese - le ragazze saranno ospiti in tribuna.