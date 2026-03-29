Coppa Italia Women, ritorno semifinali su Sky

In diretta su Sky e in streaming su NOW le semifinali di ritorno della Coppa Italia Women 2026 . Domenica 29 marzo alle 15 su Sky Sport Calcio , Inter e Roma ripartono dall’1-1 dell’andata, mentre alle 18 , sempre su Sky Sport Calcio, la Juventus, difende il 2-0 dell’andata contro la Fiorentina, arrivato grazie alle reti di Beccari e Capeta. La Coppa Italia Women con risultati, classifiche, notizie e highlights è anche su Sky Sport 24 , su skysport.it , sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

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In occasione delle gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Women in programma domenica 29 marzo, negli stadi di Milano e Biella verrà letto un messaggio di sensibilizzazione. Attraverso un QR code, la possibilità per le donne di individuare il centro antiviolenza più vicino. Per ogni segnalazione relativa a episodi di violenza e stalking è inoltre attivo il numero 1522, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il numero è gratuito, attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.