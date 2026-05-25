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Manuela Giugliano si è definitivamente presa la Roma, guidandola nel suo anno più duro

Martina Angelini

Martina Angelini

©Getty

Il gol in finale di Coppa Italia, lo scudetto da Mvp conquistato pochi giorni prima e un rapporto unico con Roma e i suoi tifosi: Manuela Giugliano ha trasformato la stagione più incerta delle giallorosse in un altro anno da ricordare

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