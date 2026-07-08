Alexia Putellas riparte dall'Inghilterra. La due volte Pallone d'Oro ha firmato un contratto triennale con il London City Lionesses, alla seconda stagione in Women's Super League. Dopo 14 stagioni e 38 trofei con il Barcellona, la centrocampista spagnola arriva a parametro zero per quello che sarà il colpo di mercato più importante della storia del club: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo"

Alexia Putellas è una nuova giocatrice del London City Lionesses. Il club inglese ha ufficializzato l'ingaggio della centrocampista spagnola, che ha firmato un contratto fino al 2029 dopo essersi svincolata dal Barcellona. Si tratta di uno dei trasferimenti più importanti nella storia recente del calcio femminile e del colpo di mercato più prestigioso mai messo a segno dalla società londinese, fondata nel 2019. La 32enne lascia il Barcellona dopo 14 stagioni da protagonista assoluta. Con la maglia blaugrana ha collezionato oltre 500 presenze, realizzato 232 gol e conquistato 38 trofei, tra cui dieci campionati spagnoli e quattro Women's Champions League. A livello individuale è stata premiata con due Palloni d'Oro consecutivi nel 2021 e nel 2022, oltre ad aver vinto il Mondiale con la Spagna nel 2023.