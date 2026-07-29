La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alajbegovic. Come anticipato da Florian Plattenberg, si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa

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