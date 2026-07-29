Juventus, accordo di massima col Bayer Leverkusen per Alajbegovic: 30 milioni + 5 di bonusCalciomercato
La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alajbegovic. Come anticipato da Florian Plattenberg, si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa
Giornata ricca di colpi in entrata per la Juventus, che, dopo Kolo Muani, ha trovato l'accordo di massima anche con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic. Come anticipato da Florian Plettenberg, i due club hanno trovato l'intesa per un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora le due parti dovranno limare gli ultimi dettagli e poi il giocatore, che ha già dato il suo ok, potrà trasferirsi a Torino.
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I retroscena dell'operazione: Pjanic intermediario
I due club definiranno gli ultimi dettagli una volta terminata la sfida tra Bayer Leverkusen e Genk di oggi, 29 luglio. Il Chelsea nei giorni scorsi era molto vicino, con Xabi Alonso che lo conosce dai tempo del Leverkusen, ma Alajbegovic ha spinto per il trasferimento in Italia. Fondamentale nella trattativa il Ceo della Juventus Frederic Massara, che voleva il bosniaco già alla Roma. Il dirigente bianconero aveva già parlato con il classe 2007 e suo padre, con Miralem Pjanic che ha fatto da intermediario nell'operazione.