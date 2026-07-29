Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Juventus, accordo di massima col Bayer Leverkusen per Alajbegovic: 30 milioni + 5 di bonus

Calciomercato

La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alajbegovic. Come anticipato da Florian Plattenberg, si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Giornata ricca di colpi in entrata per la Juventus, che, dopo Kolo Muani, ha trovato l'accordo di massima anche con il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic. Come anticipato da Florian Plettenberg, i due club hanno trovato l'intesa per un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora le due parti dovranno limare gli ultimi dettagli e poi il giocatore, che ha già dato il suo ok, potrà trasferirsi a Torino.

Leggi anche

Juventus, ai dettagli l'arrivo di Kolo Muani

I retroscena dell'operazione: Pjanic intermediario

I due club definiranno gli ultimi dettagli una volta terminata la sfida tra Bayer Leverkusen e Genk di oggi, 29 luglio. Il Chelsea nei giorni scorsi era molto vicino, con Xabi Alonso che lo conosce dai tempo del Leverkusen, ma Alajbegovic ha spinto per il trasferimento in Italia. Fondamentale nella trattativa il Ceo della Juventus Frederic Massara, che voleva il bosniaco già alla Roma. Il dirigente bianconero aveva già parlato con il classe 2007 e suo padre, con Miralem Pjanic che ha fatto da intermediario nell'operazione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juventus-Kolo Muani, Carnevali: "Spero presto"

Calciomercato

Da ormai diverse settimane la Juventus sta trattando con il Psg per riportare a Torino Randal...

Guardiola, elogio a Stones in conferenza nel 2017

Calciomercato

Marzo 2017, primo anno di Pep Guardiola e John Stones al Manchester City (giovedì il difensore...

Torino, fatta per Fitz-Jim dall'Ajax

Calciomercato

Dopo i contatti delle ultime ore, il Torino ha raggiunto l'accordo con l'Ajax per il...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 29 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Stones all'Inter, domani le visite mediche

Calciomercato

Mancano solo i test fisici e la firma sul contratto, poi l'ormai ex difensore del Manchester City...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE