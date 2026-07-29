Randal Kolo Muani è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Dopo una lunga trattativa, il club bianconero ha raggiunto l'accordo con il Paris Saint-Germain: operazione strutturata sulla base di un prestito da 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 34 milioni, che scatterà in caso di qualificazione della Juventus a una competizione europea. Il valore complessivo dell'affare sarà di 38 milioni di euro più 12 di bonus, per un totale potenziale di 50 milioni. Definito anche il contratto dell'attaccante francese, per il quale è pronto un quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 milioni di bonus. L'intesa arriva al termine di diverse settimane di negoziati e poco prima dell'accelerata, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali aveva spiegato a Sky Sport: "Cosa manca per l'accordo con Kolo Muani? Spero poco". Quel "poco" sembra ora essere stato colmato, con il ritorno del francese a Torino ormai ai dettagli.