Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Kolo Muani-Juventus, affare ai dettagli: operazione da 50 milioni. Le news di mercato

Calciomercato

La Juventus è ai dettagli per il ritorno di Randal Kolo Muani. Dopo settimane di trattative, i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Psg sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione a una competizione europea. Operazione da 38 milioni di euro più 12 di bonus, per un valore potenziale di 50 milioni. Pronto anche un quinquennale da 5,5 milioni a stagione più bonus per l'attaccante francese

CALCIOMERCATO NEWS LIVE

Randal Kolo Muani è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Dopo una lunga trattativa, il club bianconero ha raggiunto l'accordo con il Paris Saint-Germain: operazione strutturata sulla base di un prestito da 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 34 milioni, che scatterà in caso di qualificazione della Juventus a una competizione europea. Il valore complessivo dell'affare sarà di 38 milioni di euro più 12 di bonus, per un totale potenziale di 50 milioni. Definito anche il contratto dell'attaccante francese, per il quale è pronto un quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione più 1,5 milioni di bonus. L'intesa arriva al termine di diverse settimane di negoziati e poco prima dell'accelerata, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali aveva spiegato a Sky Sport: "Cosa manca per l'accordo con Kolo Muani? Spero poco". Quel "poco" sembra ora essere stato colmato, con il ritorno del francese a Torino ormai ai dettagli.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juventus-Kolo Muani, Carnevali: "Spero presto"

Calciomercato

Da ormai diverse settimane la Juventus sta trattando con il Psg per riportare a Torino Randal...

Guardiola, elogio a Stones in conferenza nel 2017

Calciomercato

Marzo 2017, primo anno di Pep Guardiola e John Stones al Manchester City (giovedì il difensore...

Torino, fatta per Fitz-Jim dall'Ajax

Calciomercato

Dopo i contatti delle ultime ore, il Torino ha raggiunto l'accordo con l'Ajax per il...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 29 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Stones all'Inter, domani le visite mediche

Calciomercato

Mancano solo i test fisici e la firma sul contratto, poi l'ormai ex difensore del Manchester City...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE