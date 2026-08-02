Il calcio femminile marocchino è in lutto per la morte di Faten Ben Omar El Azizi , giovane calciatrice che ha perso la vita mentre tentava di raggiungere a nuoto la costa di Ceuta. La tragedia è avvenuta durante la crisi migratoria al confine con il Marocco che negli ultimi giorni ha coinvolto decine di migliaia di persone .

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Anche l'unione marocchina dei calciatori professionisti ha espresso il proprio cordoglio. In un comunicato, il presidente Mustapha El Hadaoui e tutti i membri dell'UMFP hanno rivolto le condoglianze alla famiglia di Faten: "È con profonda commozione che l'Umfp ha appreso la tragica scomparsa della calciatrice Faten Ben Omar El Azizi. In questa dolorosa circostanza, il presidente Mustapha El Hadaoui, insieme a tutti i membri dell'Unione, presenta le più sincere condoglianze ed esprime la propria profonda vicinanza alla famiglia della giovane, ai suoi cari, alle sue compagne di squadra, al Moghreb de Tanger e a tutta la famiglia del calcio marocchino".