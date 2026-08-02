Faten, calciatrice marocchina di 20 anni tra gli annegati a Ceutalutto
Il calcio femminile marocchino piange Faten Ben Omar El Azizi, giovane promessa del Maghreb Atlético Tetuán morta mentre tentava di raggiungere a nuoto Ceuta. Il cordoglio dell'unione marocchina dei calciatori professionisti
Il calcio femminile marocchino è in lutto per la morte di Faten Ben Omar El Azizi, giovane calciatrice che ha perso la vita mentre tentava di raggiungere a nuoto la costa di Ceuta. La tragedia è avvenuta durante la crisi migratoria al confine con il Marocco che negli ultimi giorni ha coinvolto decine di migliaia di persone.
Anche l'unione marocchina dei calciatori professionisti ha espresso il proprio cordoglio. In un comunicato, il presidente Mustapha El Hadaoui e tutti i membri dell'UMFP hanno rivolto le condoglianze alla famiglia di Faten: "È con profonda commozione che l'Umfp ha appreso la tragica scomparsa della calciatrice Faten Ben Omar El Azizi. In questa dolorosa circostanza, il presidente Mustapha El Hadaoui, insieme a tutti i membri dell'Unione, presenta le più sincere condoglianze ed esprime la propria profonda vicinanza alla famiglia della giovane, ai suoi cari, alle sue compagne di squadra, al Moghreb de Tanger e a tutta la famiglia del calcio marocchino".