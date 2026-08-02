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Sassuolo, Adzic promesso sposo: il calciatore della Juventus ha già dato il suo ok

dalla juve

Vasilije Adzic è sempre più vicino al Sassuolo. Il centrocampista montenegrino ha dato il suo ok di massima al trasferimento e il club neroverde, dopo aver superato la concorrenza, punta a chiudere all'inizio della prossima settimana. L'operazione con la Juventus sarà impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto

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Il Sassuolo accelera per Vasilije Adzic. Nelle ultime ore il club neroverde ha superato le altre squadre interessate e ha incassato il gradimento del centrocampista montenegrino classe 2006, che ha già dato il suo ok di massima al trasferimento. La trattativa con la Juventus è avviata verso la chiusura e dovrebbe essere definita all'inizio della prossima settimana. L'operazione sarà impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con gli ultimi dettagli della formula ancora da stabilire.

Anche Joao Mario in uscita: è vicino alla Fiorentina

Sempre sul fronte delle uscite, la Juventus lavora anche alla cessione di Joao Mario. La Fiorentina è sempre più vicina al portoghese dopo i passi avanti registrati nelle ultime ore. L'operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

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