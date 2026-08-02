Vasilije Adzic è sempre più vicino al Sassuolo. Il centrocampista montenegrino ha dato il suo ok di massima al trasferimento e il club neroverde, dopo aver superato la concorrenza, punta a chiudere all'inizio della prossima settimana. L'operazione con la Juventus sarà impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto

Il Sassuolo accelera per Vasilije Adzic. Nelle ultime ore il club neroverde ha superato le altre squadre interessate e ha incassato il gradimento del centrocampista montenegrino classe 2006, che ha già dato il suo ok di massima al trasferimento. La trattativa con la Juventus è avviata verso la chiusura e dovrebbe essere definita all'inizio della prossima settimana. L'operazione sarà impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con gli ultimi dettagli della formula ancora da stabilire.