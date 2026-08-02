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Newcastle-Scalvini, primo sondaggio per il difensore dell'Atalanta: le news

Calciomercato

Primo sondaggio del Newcastle per Giorgio Scalvini. Il club inglese ha chiesto informazioni sul difensore dell'Atalanta ma al momento non ha presentato offerte né avviato una trattativa formale con i bergamaschi

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Il Newcastle ha effettuato una prima richiesta esplorativa per Giorgio Scalvini. Il club inglese ha chiesto informazioni sul difensore dell'Atalanta, ma per ora non sono arrivate offerte ufficiali né mosse formali nei confronti del club nerazzurro.

Scalvini è reduce da una stagione in cui ha trovato continuità nel 2026, disputando complessivamente 30 partite, segnando 3 gol e fornendo un assist. Al momento, però, quello del Newcastle resta soltanto un sondaggio preliminare.

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